Жителя Омска оштрафовали на одну тысячу рублей за картинки со свастикой в социальной сети "ВКонтакте". Суд признал Якова Алексеева виновным в пропаганде нацистской символики, сообщает издание "НГС55".

На одном из изображений, которые Алексеев сохранил в 2017 году, была изображена карта Средиземья из "Властелина колец", но которой армии были помечены серпом и молотом и свастикой. А на второй картинке кадр из фильма, где актеры, играющие Гитлера и Еву Браун, поднимаются по лестнице, над которой висит флаг со свастикой. Все записи оштрафованный житель удалил из социальной сети.

Алексеев заявил, что, возможно, обратится в Европейский суд по правам человека. Претензий к сотрудникам полиции он не имеет.

В начале марта 2019 в Омске местного жителя Илью Фришмана также оштрафовали за пропаганду нацистской атрибутики. Причиной стал размещённый им 9 лет назад фрагмент юмористической передачи Первого канала "Большая разница". Ролик – пародия на фильм "17 мгновений весны", у актёров, игравших Штирлица, Мюллера и Гитлера, на рукаве была видна свастика, которую местные полицейские сочли запрещённой.

На заседании суда Фришман ссылался на определение Конституционного суда России, в котором говорится, что публичная демонстрация свастики, не связанная с её пропагандой, не может расцениваться как проявление экстремизма. Суд не принял ни одного довода и оштрафовал его на одну тысячу рублей.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по статье о пропаганде нацизма. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению 11 жалоб от россиян, наказанных за публикацию изображения свастики.