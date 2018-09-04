"Красная плесень" для товарища майора. Дело из-за песни о панках и попсе

Полиция пришла к жителю Новокузнецка и изъяла у него компьютер за пост в социальной сети "ВКонтакте" с клипом панк-группы "Красная плесень", по сюжету которого музыканты спасают землю от "попсы" в лице Гитлера и нацистов.

Житель Новокузнецка Олег Астафьев внимательно следит за делами об экстремизме, которые в России все чаще возбуждают из-за постов в социальной сети "ВКонтакте". Он старался публиковать на своей страничке только те материалы, которые не могут кого-нибудь оскорбить или быть трактованы как "разжигающие ненависть". Это не помогло: 3 сентября в дверь к Олегу постучали полицейские, которые отвезли его в ОВД, а затем провели у него дома осмотр и изъяли компьютер – единственный рабочий инструмент. Оказалось, что дело не в экстремизме, а в "публичном демонстрировании нацистской символики", которое полиция усмотрела в клипе "Гимн Панков" на песню известной российской панк-группы "Красная плесень".

Последним громким делом о "демонстрировании нацистской символики", казалось, стала история с игрушечными солдатиками в нацистской военной форме, изъятыми из "Детского мира" на Лубянке – тогда, в 2015 году, накануне 70-летия победы в Великой отечественной войне, подобных случаев было много, и против слишком широкой трактовки статьи "О демонстрировании нацистской символики" высказались даже Роскомнадзор и Минкомсвязи. В феврале 2015 года Конституционный суд признал, что "демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма", но оставил для правоохранительных органов лазейку: по мнению судей, "Само по себе использование нацистской атрибутики – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны". В итоге курьезные истории, связанные с нацистской символикой, то и дело встречаются в новостях и по сей день. Так, в одном из СИЗО Татарстана на днях были оштрафованы на 2 тысячи рублей двое подследственных – за то, что при "санитарной обработке" у них обнаружились татуировки со свастикой (будут ли этих людей теперь штрафовать при каждой помывке – неясно). А в Санкт-Петербурге организаторы выставки, посвященной Великой отечественной войне, решили заклеить бумажками свастику на сохранившихся нацистских листовках, требовавших от жителей оккупированных нацистами территорий "не нарушать покой немцев".

Клип на песню "Красной плесени", созданный его поклонниками и размещенный на официальном канале группы в YouTube, тоже сложно назвать пропагандой нацизма: по его сюжету, музыканты общими усилиями прогоняют с земли карикатурно нарисованного Гитлера (он олицетворяет собой "попсу" в противовес "панкам"). Тем не менее, из-за этого клипа Олег Астафьев, который зарабатывает на жизнь маркетингом в соцсетях и продвижением сайтов, остался без единственного рабочего инструмента:

"В 12.30 ко мне в дверь постучались. Два сотрудника в штатском, предъявили документы. Пригласили пройти с ними в отделение, но зачем – не сказали, сказали "вам там объяснят". Мы приехали, поднялись к оперуполномоченному. Он пригласил меня сесть и я увидел, что на столе у него лежит папка с распечатанными скриншотами. Он спросил: "Знаете, из-за чего вы здесь?". Я посмотрел на папку и сказал: "Догадываюсь". Он говорит: "Вы на своей страничке разместили видеозапись, которая, согласно экспертизе, содержит пропаганду нацизма. Что вы можете сказать?". Я ответил, что в молодости слушал эту группу, нашел клип, решил добавить к себе на страничку, а ни о какой пропаганде нацизма в нем и не подозревал.

Мне предложили пройти к следователю и все подробно объяснить, а потом, как они сказали, надо было вернуться вместе с полицейскими домой, чтобы забрать компьютер на экспертизу. Я спустился к следователю, подробно ей все рассказал: как, где, когда впервые увидел этот клип, чем он меня привлек, зачем я его добавил себе на страничку. Объяснил, что в нем нацизм, наоборот, высмеивается. Все это время обстановка была не особо напряженная, мы спокойно общались с полицейскими, шутили. После этого мы действительно поехали на служебной машине вместе с опером, двумя полицейскими и молодой девочкой-следователем ко мне на квартиру. Взяли двух понятых, зашли внутрь. Я при них вытащил системный блок, протер от пыли тряпочкой. Они сфотографировали мою квартиру, нас вместе с понятыми на фоне системника и моей двери. После чего забрали его и уехали, сказали ждать звонка, когда забрать компьютер. Я работаю в основном на дому, и теперь на все время экспертизы остался без рабочего инструмента, где были все необходимые файлы".

По словам Олега Астафьева, "из-за стресса" он не помнит ни чинов, ни имен сотрудников полиции, которые опрашивали его и проводили у него дома осмотр. Неясно также, на какую "экспертизу" ссылался в своих словах оперуполномоченный и зачем понадобилась еще одна, для которой у Олега забрали системный блок. Молодому человеку удалось лишь выяснить, что его обвиняют в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Максимальное наказание по ней – штраф до 100 тысяч рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения".

Олег Астафьев говорит, что тщательно фильтровал контент, который публикует у себя на странице, но о клипе "Красной плесени" просто забыл:

"Я наслышан и о делах за репосты в Барнауле, и о создании "Кибердружин", поэтому всегда проверял, что размещаю у себя. К сожалению, проверить видео пятилетней давности, про которое уже давно забыл, не сообразил. На стену себе я ничего противозаконного никогда не ставил. Всегда смотрел, не оскорбляет ли кого-нибудь тот или иной пост, не призывает ли он к противозаконным действиям". На вопрос о том, считает ли он такими посты из "барнаульских экстремистских дел", например, дела Марии Мотузной, Астафьев говорит, что не видел их (Мария Мотузная публиковала материалы из своего уголовного дела у себя в Твиттере). "Оскорбить можно кого угодно и чем угодно", – говорит он.

Тем не менее, Олег Астафьев не считает необходимым отменять наказание за репосты в интернете: "Такие законы нужны, но они нуждаются в доработке. Им нужны более четкие критерии "оскорбляемости", "пропаганды" и так далее. Наказание должно быть намного легче, а тем, кто нарушает закон в первый раз, должны присылать предупреждения с предложением удалить спорные материалы".

Мария Мотузная из Барнаула предполагает, что ее могут преследовать не за картинки как таковые, а за то, что она является одним из активистов штаба оппозиционного политика Алексея Навального в своем городе. Олег Астафьев отметает версию о том, что у нему тоже пришли вовсе не из-за клипа на песню панк-группы, пик популярности которой остался в 90-х: "Раньше я встречался с девушкой-волонтером из штаба Навального в Новокузнецке. Но не думаю, что это может служить поводом, в акциях я участия не принимал, да и многие взгляды Навального не поддерживаю".

Олег Астафьев говорит, что "крайне негативно" относится к политике "ВКонтакте", с легкостью выдающей правоохранительным органам данные пользователей. Последние изменения в политике этой социальной сети, ставшие результатом общественной критики – например, возможность сделать свою страничку полностью приватной – Астафьев оценивает критически. "Вряд ли посадки пойдут на спад. Скорее, наоборот, полиция начнет усиленно искать нарушения, пока все не позакрывали доступ". Сам он тоже уже закрыл от посторонних глаз свою страницу.

После визита полиции к себе домой Олег Астафьев обратился к администратору группы "Красная плесень" Илье Нарежному, рассказал о случившемся и попросил "информационной поддержки". Тот пообещал "разобраться". В интервью Радио Свобода Нарежный уточнил, что клип на песню "Гимн Панков" был сделан давно, еще в те времена, когда он не работал в группе, причем его создателями являются поклонники коллектива. "Фильм "17 мгновений весны" показывают в открытом доступе. Одно дело – пропагандировать фашистов и свастику, другое – смывать и искоренять фашизм. Ничего фашистского в этом клипе нет: наоборот, группа высмеивает фашизм и в конце концов отправляет Гитлера на ракете в космос. Песня была вообще про попсу – как панки едут искоренять всех попсовых злодеев а также отправить главного злодея на ракете в космос. Группа "Красная плесень" никогда не пропагандировала и не поддерживала фашизм".