Зеленка для "Родины". Штраф за "осквернение могил" в фотошопе

14 марта в Волгограде суд вынес решение по делу, которое может показаться фантасмагорическим даже на фоне других примеров работы российской судебной системы. Координатор волгоградского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Алексей Волков был оштрафован на 200 тысяч рублей за "публичное осквернение символов воинской славы России". Причиной уголовного дела стала публикация в интернете фотографии скульптуры "Родина-мать зовёт!"», лицо и рука которой с помощью графического редактора были покрашены в зеленый цвет – в знак солидарности с Навальным, который пострадал из-за нападения, совершенного на него с помощью зелёнки.

Весной 2018-го, вскоре этого нападения, в Волгограде готовилось открытие штаба Навального. Один из волонтеров, модерировавший страничку штаба в социальной сети "ВКонтакте", решил проиллюстрировать новость об открытии штаба коллажем, сделанным в графическом редакторе: на картинке лицо и рука "Родины-матери" были покрашены в зеленый цвет. Алексея Волкова привлекли к уголовной ответственности за эту картинку, поскольку он являлся модератором группы "ВКонтакте", где она была опубликована. Дело расследовалось два года, за это время в нем сменилось 5 (!) следователей, суд хотел ужесточить статью и обвинить Волкова в "надругательстве над скульптурным сооружением, посвященным борьбе с фашизмом". За все время расследования никого не смутило, что в деле причудливым образом соединились виртуальная и настоящая реальность: представители следствия даже выезжали к скульптуре Вучетича, что проверить, не покрасили ли ее зеленой краской на самом деле.

Дело о "покраске" родины-матери было инициировано лично Александром Бастрыкиным – как говорит Алексей Волков, свидетельствующий об этом документ за подписью главы Следственного комитета есть в материалах дела. У Волкова был произведен обыск, а самом ему пришлось уехать из Волгограда в Санкт-Петербург, чтобы отбывать назначенный судом домашний арест по месту официальной регистрации. В деле были и другие почти комичные эпизоды: например, одним из истцов, якобы оскорбленных "осквернением" скульптуры, оказался 90-летний слепой ветеран, который физически не мог увидеть столь оскорбившее его изображение.

В итоге суд решил оштрафовать Алексея Волкова на 200 тысяч рублей по изначально фигурировавшей в деле статье – 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Каким образом пара штрихов зеленого цвета, нанесенных на цифровую фотографию памятника, могут реабилитировать нацизм, виновный и его адвокаты пока не знают – резолютивная часть решения суда будет выдана им только в понедельник. Волков рассказал Радио Свобода, что намерен обжаловать это решение, если это не удастся – заплатить штраф, а затем подать жалобу в Европейский суд по правам человека:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/k20wfe5lziut">SoundCloud</a>

– 20 марта 2017 года, почти два года назад, мы в нашей группе "ВКонтакте" разместили сообщение о том, что в ближайшее время состоится открытие штаба. Разместили его вечером 20-го числа. Утром я обнаружил, что к нему прикрепилась еще картинка известного содержания, которую я, естественно, удалил. Ну, не то, чтобы я "обнаружил": волонтеры написали мне в чате, что кто-то из редакторов, следивших за пабликом, добавил эту картинку к новости "для привлечения внимания". Кто именно это сделал – нам неизвестно, потому что круг редакторов был достаточно широким. Картинку удалили, перед всеми несколько раз извинились, "Молодая гвардия Единой России" немного поскандалила, штаб открыли, и все об этом забыли. Но буквально через месяц мы узнали, что, оказывается, забыли об этом не все. Появился какой-то оскорбленный ветеран, который пожаловался Бастрыкину. Бастрыкин лично дал поручение провести проверку. И на основании проверки возбудили уголовное дело.

– Какие обвинения вам были предъявлены изначально? Как они трансформировались по ходу рассмотрения этого дела?

– Изначально было предъявлено обвинение по статье 354.1 УК РФ – "реабилитация нацизма" путем "публичного оскорбления символов воинской славы". Когда мы первый раз пришли в суд (это был октябрь 2017 года) судья усмотрел состав преступления по более тяжкой статье: один из свидетелей принес документы о том, что под памятником "Родина-мать" находятся массовые захоронения. После этого судья усмотрел в моем деле состав преступления, предусмотренного 244 статьей УК РФ, "надругательство над телами умерших и местами их захоронения", и вернул дело на доследование. Следственные органы пытались работать в этом направлении, но решение о возврате дела на доследование было отменено Верховным судом, а мое дело было отправлено на новое рассмотрение по все той же статье 354, прим. 1, часть 3. Собственно, по этой статье сегодня и был вынесен приговор.

– Как вообще в сознании следователей статьи, в которых речь идет об осквернении конкретных физических могил, сочетаются с картинкой, нарисованной в фотошопе? Что они говорили на судах? Что они отвечали на вопросы ваших защитников?

– Ничего не отвечали. Они просто смотрели "мордой в стол". Они все всё прекрасно понимали – и первый следователь Игнатов, который вел дело, все изначально понимал, но ничего не мог сделать, потому что это был приказ сверху. Он был совершенно несамостоятельной единицей и делал только то, что ему приказывало начальство. Никаких внятных объяснений о том, как эта картинка вообще может быть связана с материальным правом, нам на протяжении этих двух лет так никто и не дал.

– Казалось бы, было легче обвинить в экстремизме –​ картинки в интернете часто становятся поводом для уголовного преследования, но не часто они становятся поводом для преследования по статье "реабилитация нацизма» и «осквернение могил".

– Дело в том, что есть уголовные статьи, которые прямо запрещают размещать и распространять какую-либо информацию, когда на картинке действительно содержится какое-то изображение или текст признанные экспертами "экстремистскими". Тогда следователь действительно может сказать: "Ну, вот, изображение признано экстремистским. Вы распространяли экстремистские материалы". Но в данной ситуации просто покрашенная в графическом редакторе картинка памятника не является запрещенной, не является экстремистской. Поэтому в деле есть нелепые экспертизы, которые заключают: размещение и распространение данной картинки – не создание, а именно размещение и распространение! – является фактом "публичного осквернения символа воинской славы".

– Правда ли, что следователь в рамках расследования этого уголовного дела даже выезжал к "Родине-матери", чтобы проверить – не покрасили ли ее на самом деле?

В материалах дела есть протокол об осмотре памятника "Родина-мать" "на предмет визуальных изменений"

– Да, в материалах уголовного дела есть протокол об осмотре памятника "Родина-мать" "на предмет визуальных изменений".

– Лицо и рука "Родины-матери", покрашенные на этой картинке в зеленый цвет, находятся довольно высоко, их не так просто разглядеть с земли. Смотрели в бинокль?

– Они смотрели издалека, хотели подняться наверх, но по погодным условиям сотрудники музея комплекса "Сталинградская битва" им не рекомендовали этого делать.

– В решении суда объясняется, каким образом покраской "Родины-матери" в зеленый цвет в фотошопе "реабилитируется нацизм"?

– Не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что когда я слушал приговор, там это все звучало быстро и неразборчиво. В текстовом виде приговор мы увидим только в понедельник.

– Будете ли вы платить штраф в случае, если решение суда не удастся оспорить?

– Если он останется в силе, вступит в законную силу – естественно, буду. Я законопослушный гражданин. Если закон скажет, что я что-то должен сделать, то я сделаю, а потом я это буду оспаривать в Европейском суде.

– Какие выводы вы для себя сделали из этой фантасмагорической истории?

– Никаких. Ничего экстраординарного, что изменило бы мои взгляды, мое восприятие судебной системы не произошло. Это уголовное дело – не какое-то особенное и из ряда вон выходящее. Оно встает в ряд абсолютно всех абсурдных дел, которые возбуждаются против политических активистов в нашей стране каждый день, – говорит Алексей Волков.

Уголовное дело после нападения на Алексея Навального с зеленкой, из-за которого ему пришлось пройти сложную глазную операцию, было возбуждено 4 мая 2017 года. Впрочем, уже 13 июля его расследование было приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Сам политик и его сторонники после анализа видеозаписей нападения считают причастными к нему активистов прокремлевского движения SERB, в том числе Александра Петрунько, не раз участвовавшего в других подобных акциях.