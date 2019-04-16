Украина обратилась в Международный суд, требуя освободить моряков

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить украинских моряков и корабли, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил во вторник в Фейсбуке.

"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а её действия будут признаны неправомерными", – добавил он.

Порошенко также отметил, что у России "ещё есть шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления".