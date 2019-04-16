Украина обратилась в Международный суд, требуя освободить моряков

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить украинских моряков и корабли, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом президент Украины Пётр Порошенко сообщил во вторник в Фейсбуке.
"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а её действия будут признаны неправомерными", – добавил он.
Порошенко также отметил, что у России "ещё есть шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления".
- 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. ООН признала захваченных моряков военнопленными.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы, и подлежат уголовному суду.
- 15 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что вопрос продления срока ареста моряков будет рассматриваться 17 апреля в Лефортовском суде Москвы.
- Соперник Петра Порошенко по второму туру выборов президента Украины Владимир Зеленский накануне записал видеообращение к президенту, в котором, помимо прочего, обвинил его в пассивности относительно судьбы украинских моряков.
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