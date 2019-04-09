"Мемориал" признал 24 украинских моряков политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Правозащитники считают инцидент с нападением на украинские корабли международным военным конфликтом. Об этом сообщается на сайте "Мемориала".
Правозащитники подтвердили, что арестованные моряки являются военнопленными и потребовали от российских властей обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции. По мнению представителей "Мемориала", украинские военнослужащие не пересекали российских морских границ и обвинять их в этом неправомерно.
25 ноября прошлого года три украинских корабля пытались войти в Керченский пролив, где были атакованы российскими пограничными кораблями. В воздух была поднята боевая авиация России. Украинские корабли были захвачены, а их экипажи – всего 24 военнослужащих – арестованы и обвинены в незаконном пересечении границы России. Украина обвиняет Россию в агрессии, указывая, что по договору оба государства имеют право свободно пользоваться Керченским проливом.
Страны ЕС неоднократно призывали Москву освободить моряков, но безрезультатно. ООН признала украинских моряков военнопленными.
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