Bloomberg: Польша готовится заключить с США сделку о военной базе

Польша и США могут скоро прийти к согласию по поводу строительства в Польше американской военной базы. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Тема военной базы США обсуждается с сентября прошлого года, когда президент Польши Анджей Дуда предложил идею её строительства Дональду Трампу.

По словам источников Bloomberg, администрация президента США пока готова предложить Варшаве увеличение американского контингента в Польше. Сейчас в стране на дислоцированы четыре тысячи американских солдат.

При этом по вопросу строительства базы в Польше в Вашингтоне уже начались межведомственные переговоры, утверждают собеседники Bloomberg. Активную роль в этом процессе якобы принимает советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Президент США якобы еще не принял окончательного решения по этому поводу, но пока высказывап недовольствие тем, что отдельные страны НАТО выделяют слишком мало средств на свои оборонные бюджеты. Кроме этого анонимные источники утверждают, что Трамп собирается заставить европейские страны взять на себя все траты, связанные с присутствием американских баз на их территории. Речь может идти в том числе о Германии, в которой с времен Холодной войны остается 21 военная база США. Сейчас в этой стране дислоцированы тридцать тысяч американских солдат.

Собеседники Bloomberg настаивают на том, что в случае успеха переговоров, Дональд Трамп может приехать с визитом в Польше осенью, чтобы торжественно подписать соглашение о строительстве американской базы. При этом один из источников издания утверждает, что Польше и США остается решить прежде всего технические детали, такие как место дислокации войск и количество солдат.

Представитель президента Польши отказался комментировать эти информации изданию Bloomberg, но подтвердил, что переговоры с США продолжаются.

В сентябре 2018 года с первым официальным визитом в Вашингтон прибыл президент Польши Анджей Дуда. Тогда он предложил Дональду Трампу идею стротельства в стране американской военной базы, которую, по его мнению, можно было бы назвать "Форт-Трамп". В феврале этого года сообщалось о значительном прогрессе в переговорах. Главная цель присутствия американских войск, по мнению руководств Польши и США — противостояние России в Центральной и Восточной Европе и предотвращение возможности вооруженного нападения со стороны Москвы.

На данный момент США не располагают военными базами ни в одной стране бывшего Варшавского договора. При этом американские солдаты служат в Польше и странах Прибалтики.