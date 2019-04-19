Суд признал незаконными обыски у Свидетелей Иеговы из Сургута

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал незаконными обыски у двух членов религиозной общины Свидетелей Иеговы из Сургута, сообщается на сайте религиозной организации. Решения по апелляционным жалобам Евгения Кайряка и Вячеслава Бороноса были вынесены ещё 27 марта, однако Свидетели Иеговы сообщили о них только 19 апреля.

Производство по делу Кайряка было прекращено из-за отсутствия законных оснований для обыска. Жалобу Бороноса вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение по причине нарушений процессуальных норм.

В середине февраля этого года в Сургуте были задержаны 15 Свидетелей Иеговы. Некоторые из них, в том числе Кайряк и Боронос, рассказывали о пытках в здании Следственного комитета. Независимая медицинская экспертиза подтвердила, что повреждения на теле задержанных могли быть получены во время допроса.

Преследования Свидетелей Иеговы начались после того, как в 2017 году Верховный суд России признал эту религиозную организацию экстремистской и запретил её деятельность в России.