Минюст попросил перевести в больницу арестованного за госизмену учёного

Министерство юстиции РФ попросило ФСИН перевести в больницу 75-летнего учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене. Ранее этого потребовал от России Европейский суд по правам человека. О просьбе ведомства сообщает “Интерфакс” со ссылкой на его пресс-службу.

Кудрявцев — сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), предприятия, ведущего ракетного предприятия России. Его обвиняют в передаче секретов о современном российском гиперзвуковом оружии. Сам он отрицает свою вину, его защита настаивает, что в основе обвинения лежит согласованное российским правительством научное сотрудничество. За его освобождение или смягчение условий ареста высказались ведущие российские учёные, в том числе — глава РАН.

С июля Кудрявцев находится в изоляторе “Лефортово”. Защита настаивает, что он страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Кроме того, он перенёс инфаркт. В СИЗО обвиняемому не дают необходимых медикаментов и не оказывают должной медицинской помощи, уверены его адвокаты.

19 апреля Европейский суд по правам человека постановил перевести Кудрявцева из СИЗО в гражданскую больницу и предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Эти меры должны быть выполнены до 6 мая, говорится в решении суда в Страсбурге. В Министерстве юстиции пообещали уведомить суд о предпринятых мерах до этой даты.