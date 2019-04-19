Архангельское издание рассказало о поджоге мостов к полигону в Шиесе

Неизвестные подожгли два технологических моста в Республике Коми на временной дороге, используемой для строительства мусорного полигона в Шиесе. Об этом сообщает архангельское издание “Двина сегодня” со ссылкой на неназванные источники.

Издание приводит фотографию одного из мостов, на ней видны обгорелые брёвна на берегу реки. Издание утверждает, что по мостам перевозилось топливо.

В общественном объединении Комитет защиты Вычегды утверждают со ссылкой на местных жителей, что мосты были разрушены половодьем. В местном региональном МЧС “Двине сегодня” сообщили, что вызовов на разрушенные мосты не получали.

Шиес — станция в Архангельской области неподалёку от административной границы с Коми, ставшая точкой экологических протестов в 2018 году. С июля там идёт строительство полигона для вывоза мусора из Москвы. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллиона тонн бытовых отходов. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.