Власти Турции, возможно, откажутся от активации российских ракет

Турция выразила понимание относительно обеспокоенности своих союзников по НАТО по поводу закупки Анкарой российской системы ПВО С-400. В Анкаре состоялась встреча главы МИД Турции с журналистами, посвящённая этому вопросу. Российские установки должны прибыть в Турцию в течение лета.

США потребовали от турецких властей сделать выбор между российской системой ПВО и американскими истребителями F-35. Сто истребителей должны были поступить в Турцию, но США опасаются, что российские противоракетные установки перехватывать данные о военных технологиях, применяемых авиацией НАТО. Мевлют Чавушоглу заявил, что подобные предположения ничем не подкреплены.

Турецкие власти опасается санкций со стороны США, которые могут сказаться на турецкой экономике. Для урегулирования отношений с Вашингтоном глава турецкого оборонного ведомства, министр финансов, а также представитель президента Реджепа Эрдогана посетили на этой неделе США. В сообщении агентства AFP отмечается, что растёт вероятность отказа Турции от активации приобретенных российских ракет или передача их третьей стране.