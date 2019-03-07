После геополитической катастрофы

Гость программы "Лицом к событию" историк и политолог, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Говорим о проблемах глобальной безопасности, месте России в мире. Недавно Дмитрий Тренин сделал доклад "Контурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в большой Евразии". Обсудим процессы, которые запустил российский президента в 2014 году, влияние «крымского эффекта» на внешнюю политику России.

Прозвучит интервью профессора Университета штата Теннесси Андрея Коробкова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 7 марта в 19:05