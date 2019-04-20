Граждане Украины сегодня выбирают своего президента

Украинские граждане сегодня проголосуют за своего кандидата в президенты. Центризбирком вечером того же дня, как ожидается, назовёт имя нового главы государства – им станет либо Петр Порошенко, либо Владимир Зеленский.

20 апреля Национальная полиция Украина зарегистрировала 262 заявления о связанных с избирательным процессом нарушениях в "день тишины", сообщило агентство УНИАН. Сообщения, поступившие в полицию, касались в основном незаконной агитации. В полиции заявили о возбуждении уголовного производство в связи с поданными заявлениями.

19 апреля дебаты кандидатов в президенты Украины проводились на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Они стали событием, которого ждали не только украинцы, но и россияне. Трансляцию дебатов вели и федеральные российские телеканалы, хотя и специфическим образом – тем, кто хотел смотреть их без комментариев ведущих, пришлось полагаться на интернет-трансляции альтернативных источников.

Второму туру 21 апреля предшествовал первый, 31 марта. В тот день ни Порошенко, ни Зеленский не набрали 50 процентов голосов. У президента было почти 16 процентов, у кандидата – 30. Всего же в первом туре соревновались 39 претендентов – 35 мужчин и 4 женщины.