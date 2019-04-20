Второй тур: решающее сражение. Эфир в 17:05

Каким будет исход второго тура президентских выборов в Украине? И что нас ожидает после выборов? Гости программы Виталия Портникова - правозащитник Иосиф Зисельс и политолог Олег Саакян. Эфир в 17:05.
Кто победит на выборах президента Украины?
Каким будет исход второго тура президентских выборов в Украине? И что нас ожидает после выборов? Гости программы Виталия Портникова - правозащитник Иосиф Зисельс и политолог Олег Саакян. Эфир в 17:05.
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