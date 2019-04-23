Суд отклонил иск сторонников Навального к "ВКонтакте"

Суд в Санкт-Петербурге отклонил иск сторонников оппозиционера Алексея Навального к социальной сети "ВКонтакте". Активисты требовали компенсации морального вреда за передачу их личных данных Центру по противодействию экстремизму (Центр "Э") Татарстана. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов города.

Заседания проходило в закрытом режиме по просьбе представителей "ВКонтакте". В суде якобы могла быть разглашена коммерческая тайна компании. Активисты Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требовали от социальной сети по 100 тысяч рублей каждому. Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что решение суда будет обжаловано.

В начале марта суд в Санкт-Петербурге отклонил иск сотрудницы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к социальной сети "ВКонтакте". Активистка требовала от компании возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей из-за разглашения её личной информации правоохранительным органам.​

Сотрудники полиции, сославшись на законы "О полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности", потребовали раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, личные данные при регистрации, IP-адрес. После этого МВД передало эти сведения в Роскомнадзор, который оштрафовал Чанышеву за нарушение закона "О персональных данных".