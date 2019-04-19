"Мем-экстремисту" Антону Ангелу отказали в праве на реабилитацию

В Алтайском крае Следственный комитет России отказал в праве на реабилитацию Антону Ангелу, которого обвиняли в разжигании ненависти и вражды за картинки в социальной сети "ВКонтакте". Об этом "Агентству новостей ТВ2" сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Андрей Миллер.

9 апреля он получил постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ангела. В документе сообщается, что у него нет права на реабилитацию. В Следственном комитете, что это связанно с тем, что Ангел был лишь в статусе подозреваемого. Сторона защиты намерена обжаловать постановление о прекращении уголовного дела. Адвокаты считают незаконным сам факт возбуждения дела и отказом в праве на реабилитацию.

Дело Антона Ангела стало одним из четырёх уголовных дел за лайки и репосты, которые были заведены в отношении пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму. В материалах дела утверждалось, что двое свидетелей обнаружило на странице подозреваемого во "ВКонтакте" репосты из группы "Сион". В этих сообщениях экспертиза обнаружила признаки враждебного отношения к евреям.

Позже следователь назначил Ангелу психиатрическую экспертизу и стала настаивать на его помещении в стационар. В октябре 2018 года Алтайский краевой суд отменил решение о помещении обвиняемого в стационар ​.​

С января этого года в России вступили в силу изменения статьи 282 Уголовного кодекса – о разжигании ненависти. В частности, отменено уголовное наказание за первое публичное распространение экстремистского материала в течение года.