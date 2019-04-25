Всё "поедет" в Яузу. Москвичи против пересадочных узлов

К 2020 году мэрия столицы планирует открыть более 250 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), из них сейчас строится или проектируется 97. ТПУ призваны решать дорожные проблемы, но вызывают недовольство и протесты горожан во всех концах Москвы. Москвичи недовольны новыми высотками, которые проектируют в рамках ТПУ, попытками ради пересадочных узлов уничтожать скверы и парки. Активисты отмечают, что в вопросе строительства ТПУ локальные московские законодательные акты оказываются весомее федеральных правил.

– Такой мегаполис, как Москва, безусловно, не может функционировать без внутренних хабов, объединяющих разные виды транспорта, обеспечивающих удобную пересадку, в некоторой степени – и досуговую часть. Без них город задохнется в пробках, суматохе и бессистемности, – утверждает Норайр Блудян, завкафедрой "Автомобильные перевозки" МАДИ и член общественного совета при Департаменте транспорта Москвы.



ТПУ должны снизить поток машин в центр города, обеспечить возможность добраться из одного конца столицы в другой, не проезжая центр. ТПУ делятся на "капитальные", то есть предусматривающие пересадку в крытом помещении, и "плоскостные" – когда остановки разных видов транспорта просто расположены рядом. Но и в таком случае нередко между ними планируют крытые переходы.



Программа развития ТПУ появилась, когда мэром столицы был ещё Юрий Лужков. Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников участвовал в её разработке:



– Была заложена идея пересадки между разными видами транспорта "не намочив ног под дождем", через крытые переходы. Было решено, что к их строительству нужно привлекать бизнес. Строится здание ТПУ, 25-30% его отдается транспорту, остальная часть – бизнесу, чтобы была окупаемость, – рассказывает он. – Это мировая практика: для решения транспортной проблемы инвесторы получают право реализовывать другие проекты в рамках строительства ТПУ.



Первый московский ТПУ был построен в 2011 году у метро "Планерная". Это пятиэтажное здание, часть которого отдана под транспорт, часть – под торговлю и парковки. Сейчас со стороны государства в строительстве ТПУ в столице участвуют РЖД, метрополитен, ОАО Мосинжпроект.



Вместе с ТПУ могут строить магазины, кафе и рестораны, офисы, гостиницы, спортивные объекты. Наиболее спорной является практика строительства жилья в рамках ТПУ: в Москве это, обычно, высотки. Именно они чаще всего провоцируют недовольство горожан, в то же время, по данным Forbes, именно жилищное строительство наиболее привлекательно для инвесторов московских ТПУ.

Высотки в штыки

– Мы не против инвестиционной составляющей. Постройте нам кинотеатр, торговый центр, они нужны району, – рассказывает Максим Гонгальский, муниципальный депутат из Раменок.

Жители собрали две тысячи подписей против строительства высоток, проводят акции протеста

В запланированный в Раменках ТПУ "Мичуринский проспект" войдут две новые станции метро, остановки наземного транспорта и парковки. Это полезный для города объект, соглашается Гонгальский, но рядом с метро также хотят возвести три жилых дома высотой более ста метров, без придомовой территории. Жители собрали две тысячи подписей против строительства высоток, проводят акции протеста.



– Строительство ТПУ идет вплотную к железной дороге, потому что необходимо будет открыть вторую станцию метро и сделать пересадку со всех видов транспорта на железную дорогу, – рассказывает Галина Дехтярь, активистка инициативной группы жителей домов рядом с метро "Электрозаводская".

Жителей не устраивает, что в рамках ТПУ предусмотрено строительства двух стометровых жилых высоток, да ещё, по проекту, поднятых на стилобате.



– У нас есть оценка геодезии, которая на нашей территории не позволяет строить такие дома: всё "поедет" в реку Яуза, – рассказывает Дехтярь.

Район и без новых высоток застроен очень плотно

Если эти высотки появятся, непонятно, где новые жители района будут ставить автомобили: порядка 500 машин паркуются рядом с метро "Электрозаводская" и железнодорожной станцией. Рядом с метро – большой дом сталинской постройки, с двумя тысячами жителей, у которых в собственности около 800 автомобилей. Район и без новых высоток застроен крайне плотно.



На "Электрозаводской" публичные слушания прошли два года назад, против новых высоток жители собрали две тысячи подписей. В результате их проект отправили на доработку, но жители опасаются, что его могут начать реализовывать в любой момент.



Против высоток в рамках ТПУ также протестовали жители Лефортово, Бутырского района и др. Как отмечают собеседники Радио Свобода, существует противоречие между федеральным и московским законодательством: федеральное никакие жилые дома в рамках ТПУ строить не позволяет, московское же предусматривает для ТПУ гораздо больше вариантов. И, на практике, именно оно и реализуется в столице.

Поводы для недовольства

О спорных ситуациях с точки зрения законодательства при строительстве ТПУ Радио Свобода рассказали активисты из района рядом с метро "Щелковская". Там ТПУ возводится на месте автовокзала: будет построен десятиэтажный торговый комплекс (пять этажей под землей, пять над землей), а новый автовокзал поднимут на шестой этаж нового здания: с шестого этажа будут съезжать и автобусы.



Старый автовокзал не соответствовал федеральным нормативам: в радиусе 300 метров от него не должно быть жилых домов и образовательных учреждений. На практике, ближайший дом от него – в 40 метрах. Общероссийские правила можно было бы учесть в рамках проекта нового ТПУ, но многочисленные обращения местных активистов (есть в распоряжении Радио Свобода) ни к чему не привели.

Два проекта предусмотрены за счет территории парка, который открывал Собянин, ещё один ТПУ в 30 метрах от жилых домов

Как рассказала Радио Свобода участница инициативной группы в Южном Бутово Нина Булгакова, в их районе запланировано три ТПУ, около станций легкого метро. Жители недовольны тем, что два проекта предусмотрены за счет территории недавно обустроенного местного парка, который в прошлом году открывал мэр Москвы Сергей Собянин, а ещё один ТПУ запланирован в 30 метрах от жилых домов.

– Заявки на митинги нам не согласовывают, посылают в гайд-парк в Сокольники, пикеты пока разрешают. У нас была череда пикетов, которые не разрешали – четыре подряд – потом [местные власти] поняли, что мы не экстремисты, пикеты нам снова стали согласовывать. Конечно, с оговорками: в темных местах, без фонарей. Но мы соглашаемся и собираем подписи, – рассказывает Булгакова.



В результате протестов ТПУ будут значительно меньшими, чем предполагалось: подтверждающее это письмо из Москомархитектуры опубликовала Людмила Гусева, южнобутовский депутат Мосгордумы, но полностью от проекта мэрия пока не отказывается.



Булгакова отмечает, что в самом Южном Бутово почти все дома находятся практически в шаговой доступности от легкого метро. ТПУ могли быть нужными для жителей Новой Москвы, многие из которых сейчас пользуются Бутовской линией. Южнобутовские ТПУ были спроектированы до того, как мэрия столицы утвердила планы развития Новой Москвы, в том числе предусматривающие строительство и метро. Таким образом, в самое ближайшее время жители Новой Москвы перестанут ездить в Бутово, чтобы сесть на метро.



Жители района рядом с метро "Академическая" недовольны тем, что проект ТПУ предполагает уничтожение сквера рядом с метро. Жители района у метро "Профсоюзная" опасаются сразу трех новых бизнес-центров в своем районе, которые могут появиться в ходе строительства пересадочного узла.

Власти Москвы отказались от строительста ТПУ "Отрадное" после того, как жители собрали15 тысяч подписей

В вопросе строительства ТПУ протесты часто оказываются результативными. Муниципальный депутат Надежда Загордан рассказала Радио Свобода, что, чтобы заморозить проект узла, предусматривающего врубки в Измайловском лесопарке, в 2017 году жителям понадобилось собрать три тысячи подписей, проводить уличные акции, в том числе, 15 одновременных групповых пикетов. Власти Москвы отказались от строительста ТПУ "Отрадное" после того, как жители собрали 15 тысяч подписей. Районное отделение "Единой России" в Жулебино ставит себе в заслуги отмену строительства пересадочного узла.



Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, отметил в разговоре с Радио Свобода, что ТПУ – это объект, не нужный жителям района, в котором он строится. Пересадка нужна людям, которые едут из другого района куда-то ещё. То есть интересы локального сообщества противоречат общегородским.



– Не существует ни одного горожанина в мире, который приветствовал бы большую стройку у себя под носом, – отмечает Блинкин.



Сгладить недовольство, по его словам, может строительство вместе с ТПУ объектов, востребованных жителями района.