Зеленский получил 73,22% голосов после обработки всех протоколов

По итогам обработки всех протоколов второго тура президентских выборов на Украине актёр Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов. По данным центральной избирательной комиссии за него проголосовали около 13,5 миллионов человек.

За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голос 24,45 процента избирателей. Это около 4,5 миллионов человек. ЦИК Украины признал 2,31 процента бюллетеней недействительными. Явка избирателей во время второго тура голосования составила 61,37 процента.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. Новым главой государства был избран актёр и шоумен Владимир Зеленский. Его оппонент Петр Порошенко признал поражение. Зеленский должен вступить в должность президента до 3 июня.