Бог и слезинка родителя. Эфир в 18:30

Аутизм - если он есть, то есть ли Бог? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор со Станиславом Божко, православным, писателем, правозащитником. Эфир в 18:30.
Аутизм - если он есть, то есть ли Бог? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор со Станиславом Божко, православным, писателем, правозащитником. Эфир в 18:30.
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