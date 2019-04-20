Откровенно об Откровении. Эфир в 18:30

Понимают ли верующие в Бога Библии, что Библия непонятна? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с переводчиком Библии, автором словаря библейского иврита Александром Графовым. Эфир в 18:30.
Понимают ли верующие в Бога Библии, что Библия непонятна? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с переводчиком Библии, автором словаря библейского иврита Александром Графовым. Эфир в 18:30.
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