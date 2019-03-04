В Красноярске активиста задержали за участие в акции 9 сентября

В Красноярске сотрудники полиции задержала участника акции против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября 2018 года. На Александра Соложенко составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Соложенко оставили в отделе полиции на ночь. По его словам, он попал на видиозапись с митинга, которую сделали сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

​9 сентября 2018 года в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.