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В Красноярске активиста задержали за участие в акции 9 сентября

Акция против пенсионной реформы, Красноярск, 9 сентября 2018 года

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В Красноярске сотрудники полиции задержала участника акции против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября 2018 года. На Александра Соложенко составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Соложенко оставили в отделе полиции на ночь. По его словам, он попал на видиозапись с митинга, которую сделали сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

​9 сентября 2018 года в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.

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