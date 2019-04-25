Удар паспортом

25 апреля Владимир Путин прервал молчание по украинской теме. рещультаты выборов он назвал "полным, абсолютным провалом политики Порошенко".

Вместо поздравлений новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, Путин 24 апреля подписал указ Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке". Это право получили «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», их заявления должны быть рассмотрены в трехмесячный срок.

Для приема потока потенциальных новых российских граждан из "ЛНР" и "ДНР" в России подготовлены новые помещения ФМС. В Воронежской области будут выдавать российские паспорта жителям "ЛНР", в Ростовской области - "ДНР". Ряд источников отмечает, что выдаваться будут не заграничные, как это было в Приднестровье и Абхазии, а внутренние российские паспорта, позволяющие упростить регистрацию в РФ и после нее сделать возможным получение пенсий и пособий.

Население РФ может возрасти до миллиона человек. Стоимость содержания сотен тысяч новых пенсионеров из Донбасса может обойтись бюджету РФ до 100 миллиардов рублей в год.

Появление в Восточном Донбассе массы жителей оккупированной части Украины с российскими паспортами создает поводы для их «защиты» регулярной армией Россией, - пишут эксперты.

Ответом на акцию Путина выглядит срочное принятие Верховной Радой 25 апреля большинством в 278 голосов закона о государственном украинском языке в максимально жестком варианте. Он становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, сферы обслуживания.Так программа Петра Порошенко "армiя, вiра, мова" успешно выполняется в "междуцарствие".

Избранынй президент Владимир Зеленский заявил: "Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде.

Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа реагировать соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины в интересах граждан".

Новое обострение противостояния Москвы и Киева обсудят дипломат Андрей Федоров, политолог Питер Залмаев, политолог Андрей Окара, экономист Сергей Жаворонков.

Ведте передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию" 25 апреля в 19:05