Правозащитники навестили Оюба Титиева в колонии-поселении

Правозащитники посетили главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, который отбывает уголовное наказание в колонии-поселении №3 в Аргуне. По их словам, Титиев находится в нормальном состоянии и не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Об этом "Новой газете" рассказал правозащитник Олег Орлов.

Условия содержания осужденного не вызывают нареканий. По словам правозащитников, Титиев ни на что не жалуется, однако выглядит очень уставшим. Глава грозненского "Мемориала" надеется на условно-досрочное освобождение.

18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков.​ Титиев заявил, что не будет обжаловать приговор. Это даст ему возможность просить об условно-досрочном освобождении в мае этого года.

Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги правозащитника считают его дело сфабрикованным. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.