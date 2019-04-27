Варвара Караулова вышла из колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осуждённая за попытку уехать на территорию, контролируемую террористами "Исламского государства", освободилась из колонии в Вологде утром 27 апреля, сообщает "МБХ медиа". В середине апреля суд согласился освободить её условно-досрочно несмотря на протесты администрации колонии.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу и присоединиться к "Исламскому государству". Родители осуждённой объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Её приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

Отпустить осуждённую по УДО просила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения.