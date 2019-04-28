"КГБшная тактика" – Верховная рада ответила на указ Путина о паспортах

В Верховной раде Украины потребовали от президента России Владимира Путина отменить указ о выдаче паспортов жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как написала в фейсбуке первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, указ Путина – его "традиционная КГБшная тактика", цель которой в том, чтобы поднимать ставки и нагнетать ситуацию перед первой встречей с новым президентом Украины. "Ничего нового и неожиданного", – заявила Геращенко. Она отметила, что перезагрузка в отношениях между Москвой и Киевом не должна происходить за счёт Украины. Геращенко утверждает, что Киев выполнил свою часть Минских соглашений и теперь на уступки должна пойти Москва. Компромиссы невозможны за счёт сдачи украинских территорий и людей, добавил первый заместитель председателя Верховной рады.

Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям подконтрольных сепаратистам территорий 24 апреля – через три дня после второго тура выборов президента Украины.

Избранный глава государства Владимир Зеленский в ответ посоветовал российским властям "не тратить зря время". Он предположил, что кто-то из украинских граждан может находиться под влиянием российской пропаганды, но в то же время заметил, что украинцы "прекрасно знают, что на самом деле представляет российский паспорт". Зеленский перечислил те "права", которые имеют его обладатели, указав на "право" быть арестованным за мирный протест и "право" не иметь свободных и конкурентных выборов. Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Россией в "нормандском формате", и предложил начать диалог с обмена заключёнными "всех на всех". Нормализация отношений между Украиной и Россией, подчеркнул Зеленский, возможна только после полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Ранее указ Путина о паспортах резко осудили США и Евросоюз, а в Совете Безопасности ООН прошло заседание по этому поводу. Киев опасается, что Россия начнёт военное вторжение, сославшись на собственный закон, который позволяет силой защищать российских граждан за рубежом.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко назвал указ Путина "безумным действом по Оруэллу". "Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Далее следует возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ожидать, "призывая все стороны"?" – цитирует Ельченко агентство УНН.