Компания Евгения Пригожина "Комбинат питания "Конкорд" выплатила более 2 миллионов рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах и детских садах. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Поставщик еды выплатил штраф после проверок ведомства, сказала Андреева. Сейчас по делу о вспышке болезни проводится следствие, напомнила она.

В декабре прошлого года в московских детских садах и школах была зафиксирована вспышка дизентерии. Власти Москвы признали факт массового заражения. Поставщики питания свою причастность к вспышке сначала отрицали, но затем заявили, что проведут расследование и выплатят пострадавшим компенсации.

В феврале и апреле родители заболевших детей подали коллективные иски к "Конкорду". Рассмотрение первого иска было приостановлено на время расследования заведённого Следственным комитетом уголовного дела о массовом заражении.