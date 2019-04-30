В Крайстчёрче задержан подозреваемый в хранении взрывного устройства

Полиция Новой Зеландии задержала во вторник 33-летнего мужчину в городе Крайстчёрч, его подозревают в хранении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщается в заявлении полиции.

Предполагаемое взрывное устройство и боеприпасы были обнаружены в одном из пустующих домов города, в котором в прошлом месяце произошло нападение на мечети с многочисленными жертвами. В качестве меры предосторожности район происшествия был оцеплен, а жители близлежащих домов эвакуированы. Сотрудники полиции обезвредили подозрительный предмет. Подозреваемый задержан и, согласно заявлению, сотрудничает со следствием.

15 марта в Крайстчёрче 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. При нападениях погибли 50 человек, десятки были ранены. Сообщалось, что Таррант придерживается ультраправых взглядов. Он находится под стражей. Пока неясно, связан ли как-то инцидент со взрывным устройством с нападением на мечети.