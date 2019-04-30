На станцию Шиес, где строится мусорный полигон, прибыла Росгвардия

На станцию Шиес в Архангельской области, где строится мусорный полигон, прибыли сотрудники Росгвардии со щитами, касками и оружием. Противники ввоза московского мусора в регион опасаются, что полиция собирается штурмовать лагерь протестующих, сообщает "Новая газета".

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллионов тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.

В Архангельской области проходят акции протеста. На их участников и организаторов уже составили несколько административных протоколов.