В Архангельске организатора митинга оштрафовали за "фейковые новости"

В Архангельске сотрудники полиции составили протокол на одного из организаторов антимусорного митинга по закону распространении фейковых новостей. На Елену Калинину завели административное дело по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает издание 29.ru.

Протокол был составлен из-за поста Калининой в социальной сети "ВКонтакте" с анонсом несогласованной акции 7 апреля. Полицейские посчитали, что если мероприятие не было согласовано и не должно было состояться, то информация о нём фейковая.

7 апреля в Архангельске прошёл несогласованный с властями митинг против мусорного полигона. На него собралось до трёх тысяч человек. Демонстранты объявили о начале бессрочной акции. На следующий день полицейские задержали 10 участников митинга.

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллионов тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.

Первый закон вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан. За публикацию так называемых фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.