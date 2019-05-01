Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства беженцами с Украины, проживавшими на территории Донбасса в 2014 году. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

Указ Путина позволяет обратиться за гражданством украинцам, жившим в Донбассе до начала вооружённого конфликта и имеющим легальный статус на территории России. Оценки количества таких граждан разнятся – в апреле МВД заявляли, что около 77 тысяч украинцев имеют убежище на территории России, ранее в Совете Федерации заявляли, что на территории страны живут около 2,5 миллионов украинцев, уехавших от вооружённого конфликта.

Кроме бывших жителей Донбасса Путин предоставил право на упрощённое получение гражданство гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и имели ранее гражданство СССР, их детям, супругам и родителям.

Право на упрощённое получение гражданства получили также люди, депортированные из Крыма во времена Советского Союза, и их близкие родственники.