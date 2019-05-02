Протесты в Венесуэле: один человек погиб, десятки ранены

В ходе массовых акций протеста в Венесуэле в среду погиб по меньшей мере один человек, СМИ также сообщают о десятках раненых. 27-летняя женщина была ранена пулей в голову, в результате чего она скончалась. Сообщается также о не менее чем 46 раненых.

Лидер оппозиции, признанный США и рядом других стран легитимным главой государства, Хуан Гуайдо ранее объявил о вступлении протестов против президента Николаса Мадуро в решающую фазу. Он призвал армию перейти на сторону оппозиции, однако по завершении "дня протеста" 1 мая признал, что оппозиции всё ещё не хватает поддержки военных. Гуайдо призвал госслужащих к забастовке.

Власти США заявили о дальнейшей поддержке протестов, при этом президент Дональд Трамп дал понять, что страна пока не готова отправлять в Венесуэлу войска. "Мы делаем всё, что можем, кроме, вы знаете, самого последнего варианта", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Трамп пригрозил ужесточить санкции против Кубы, если она не прекратить поддержку Мадуро. С критикой действий России выступил помощник президента США Джон Болтон. Москве не следовало бы вмешиваться в события в Западном полушарии - сказал политик телеканалу CNN, комментируя поддержку Россией Мадуро, которую он связал с политикой противостояния Вашингтону.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Маудуро якобы собирался покинуть Венесуэлу и отправиться на Кубу, но Кремль отговорил его от этого шага. В МИД России это отрицают.

Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января. Тогда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция. США, большинство стран Латинской Америки и ЕС поддерживают Гуайдо.