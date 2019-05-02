Число жертв терактов в Новой Зеландии увеличилось до 51

Число погибших при нападениях на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч 15 марта 2019 года возросло до 51. Гражданин Турции Зекерия Туран скончался после полученных ранений при обстреле, сообщает агентство Anadolu.

Туран получил ранения в ногу и спину. Брат погибшего уточнил агентству, что врачам не удалось остановить кровотечение во время операции. "Мы радовались, думали, ему стало лучше. Он боролся 50 дней. И мы, и врачи сделали все возможное", – рассказал он.

Соболезнования выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

15 марта в Крайстчёрче 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. Сообщалось, что Таррант придерживается ультраправых взглядов. Он находится под стражей.

30 апреля полиция Новой Зеландии задержала 33-летнего мужчину в городе Крайстчёрч, ему предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия. Связано ли как-то задержание с нападением на мечети, неизвестно.