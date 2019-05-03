Международный трибунал рассмотрит дело украинских моряков без РФ

Россия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу об иммунитете украинских военных судов и членов их экипажей, захваченных Россией в Чёрном море в ноябре 2018 года. Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Слушания запланированы на 10 мая 2019 года в Гамбурге. Решение трибунал вынесет до конца мая, уточнила Зеркаль. Она добавила, что неучастие российской стороны не помешает суду вынести вердикт. Аргументы сторон – письменные документы и расшифровка выступлений – будут доступны во время слушаний.
"Мы не просим об услуге, мы требуем немедленного освобождения наших моряков, как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", – отметила Зеркаль. Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела, считает министр. По её словам, в случае если трибунал примет решение в пользу Украины, Россия может выдать освобождение моряков за жест доброй воли по отношению к новому президенту Украины, но мировое сообщество будет знать правду.
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что приоритетной задачей для него является возвращение всех украинских военнопленных, в том числе моряков, домой.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. ООН признала захваченных моряков военнопленными.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал, требуя немедленного освобождения моряков и военных кораблей. Российская сторона считает, что трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", заявили в МИД РФ.
- 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинским военнослужащим до 24 и 26 июля.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.