Международный трибунал рассмотрит дело украинских моряков без РФ

Россия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу об иммунитете украинских военных судов и членов их экипажей, захваченных Россией в Чёрном море в ноябре 2018 года. Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Слушания запланированы на 10 мая 2019 года в Гамбурге. Решение трибунал вынесет до конца мая, уточнила Зеркаль. Она добавила, что неучастие российской стороны не помешает суду вынести вердикт. Аргументы сторон – письменные документы и расшифровка выступлений – будут доступны во время слушаний.

"Мы не просим об услуге, мы требуем немедленного освобождения наших моряков, как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", – отметила Зеркаль. Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела, считает министр. По её словам, в случае если трибунал примет решение в пользу Украины, Россия может выдать освобождение моряков за жест доброй воли по отношению к новому президенту Украины, но мировое сообщество будет знать правду.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что приоритетной задачей для него является возвращение всех украинских военнопленных, в том числе моряков, домой.