Фонд Льва Пономарева оштрафовали за отказ признать себя иноагентом

Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей фонд "В защиту прав заключенных" правозащитника Льва Пономарева. На карточку дела обратило внимание издание "МБХ-медиа".

Фонд оштрафовали за отказ признавать себя "иностранным агентом". По мнению суда, организация занималается политической деятельностью на территории России и получает финансирование из иностранных источников.

В апреле суд в Москве приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей общественное движение "За права человека", которое возглавляет Пономарев. Причиной для этого стало невнесение организацией своих данных в реестр "иностранных агентов". В феврале Минюст признал "иностранными агентами" три некоммерческие организации Льва Пономарёва: "Горячую линию", фонд "В защиту прав заключённых" и движение "За права человека".

Правозащитник считает, что преследование его организаций может быть связано с грантом из-за рубежа, который "Горячая линия" официально получила от Комитета против пыток ООН. Пономарёв подчеркивал, что считает решение Минюста ангажированным и вызванным его поддержкой арестованных по уголовным делам так называемых экстремистских организаций "Сеть" и "Новое величие", а также с отказом в предоставлении движению "За права человека" президентского гранта.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.