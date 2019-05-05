Жительницу Махачкалы Ольгу Москвитину, задержанную на первомайской "Монстрации", хотят выселить из съёмного жилья. Об этом сама активистка заявила изданию "МБХ медиа". По словам Москвитиной, к хозяину её жилья пришёл полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью. После беседу сотрудник правоохранительных органов попросил выселить Москвитину.

Ранее активистка рассказала об угрозах убийством со стороны полицейских. Он утверждает, что в отделении над ней издевались из-за того, что она – трансгендер. Полицейские угрожали распространить эту информацию, чтобы задержанную "убили местные", или зарезать её, а потом "списать" всё на ваххабитов. Москвитина также заявила, что задержанных вместе с ней семерых участников "Монстрации" били по почкам.