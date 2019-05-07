Киевский суд продлил арест руководителю "РИА Новости Украина"

Суд в Киеве продлил арест руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене. Защита ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест, однако суд оставил в силе действующую меру пресечения. В СИЗО Вышинский пробудет как минимум до 22 июля.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в офисе "РИА Новости Украина". В тот же день Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Утверждалось, что у журналиста нашли трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он вину отрицает.

Российские власти и близкие к Кремлю средства массовой информации осуждают арест Вышинского. В сентябре 2018 года Союз журналистов России заочно наградил его премией "Камертон" имени Анны Политковской. Сам Вышинский обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.