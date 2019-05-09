Аспирант МГУ Азат Мифтахов сообщил об угрозах в СИЗО

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия", рассказал о давлении и угрозах со стороны представителей силовых структур. Об этом написал в своём блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, который в среду посетил Мифтахова в следственном изоляторе "Бутырка".
По словам Мифтахова, 26 апреля его привели в следственный кабинет, где находились двое мужчин: один назвался сотрудником правоохранительных органов, другой сказал, что он из "внутренней разведки". Посетители якобы хотели пообщаться с Мифтаховым неформально о неких событиях, не связанных с его делом.
Когда аспирант отказался говорить без протокола и адвоката, ему начали угрожать "запуском репрессивного аппарата", проблемами в СИЗО и вторым уголовным делом.
Евгений Еникеев пообещал обратиться в прокуратуру и потребовать проверки действий сотрудников СИЗО и двух неизвестных посетителей. За несколько дней до событий, описанных Еникеевым, Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста Мифтахову.
- Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.
- Аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.