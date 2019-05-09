В Москве задержали подругу участницы Pussy Riot. Она сама уже сутки в ОВД

В Москве сотрудники полиции задержали Александру Альбову, подругу участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной. Об этом сообщил у себя в твиттере другой участник группы Пётр Верзилов. По его словам, вместе с Альбовой задержали её молодого человека, их отвезли в отдел полиции "Кожуховский".

Верзилов подчернкул, что Александра Альбова "никогда не имела отношения ни к акциям, ни к политике, ни даже к театру".

Накануне полицейские задержали Веронику Никульшину, ворвавшись в квартиру, где она находилась. Вместе с участницей Pussy Riot в отдел отвезли четырёх её друзей. Адвоката к задержанным, которых оставили в полиции на ночь, не пускают второй день.

Свои действия полицейские объяснили необходимостью провести опрос, так как "группа молодежи повредила некое государственное имущество", сообщала "Медиазона".

Как отметил Верзилов, на данный момент задержаны уже 7 человек - пятеро вчера и двое сегодня. При этом до сих пор неясно, в чём их обвиняют.