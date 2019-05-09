В Москве задержали подругу участницы Pussy Riot. Она сама уже сутки в ОВД

В Москве сотрудники полиции задержали Александру Альбову, подругу участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной. Об этом сообщил у себя в твиттере другой участник группы Пётр Верзилов. По его словам, вместе с Альбовой задержали её молодого человека, их отвезли в отдел полиции "Кожуховский".
Верзилов подчернкул, что Александра Альбова "никогда не имела отношения ни к акциям, ни к политике, ни даже к театру".
Накануне полицейские задержали Веронику Никульшину, ворвавшись в квартиру, где она находилась. Вместе с участницей Pussy Riot в отдел отвезли четырёх её друзей. Адвоката к задержанным, которых оставили в полиции на ночь, не пускают второй день.
Свои действия полицейские объяснили необходимостью провести опрос, так как "группа молодежи повредила некое государственное имущество", сообщала "Медиазона".
Как отметил Верзилов, на данный момент задержаны уже 7 человек - пятеро вчера и двое сегодня. При этом до сих пор неясно, в чём их обвиняют.
- 16 апреля Никульшина была задержана в Москве вместе с руководителями "Театра. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "Экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.
- 15 июля 2018 года Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова,Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Матч пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.
- За акцию "Милиционер вступает в игру" всех четырёх её участников арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за действия Pussy Riot во время чемпионата по футболу в России.
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