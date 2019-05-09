Сын Трампа вызван в комитет Сената по делу о российском вмешательстве

Комитет по разведке Сената США вызвал старшего сына Дональда Трампа для дачи показаний по делу о российском вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телеканал CNN. Этот комитет впервые вызывает члена семьи президента США.

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп-младший намерен отказаться давать показания, сославшись на неприкосновенность, которую ему гарантрует одна из поправок к Конституции США. Сын президента Трампа также может "просто не прийти" на заседание комитета, утверждают источники CNN.

Переговоры вокруг вызова сына Трампа в Комитет по разведке, в котором большинство принадлежит сенаторам от Республиканской партии, как утверждается, велись уже несколько недель. Сообщается, что Дональд Трамп-младший предлагал комитету задать ему вопросы в письменном виде, без вызова на слушания. Источники CNN предполагают, что отказ пойти Трампу навстречу указывает на эскалацию конфликта с комитетом Сената.

Дональд Трамп-младший в сентябре 2017 года давал показания по делу о российском вмешательстве перед юридическим комитетом Сената США. Члены комитета задали ему вопросы о переговорах с Робом Гольдстоном, который якобы пообещал помощь российского юриста Натальи Весельницкой в предоставлении сведений, компрометирующих Хиллари Клинтон.

Политики Демократической партии впоследствии требовали проверить членов предвыборного штаба Дональда Трампа, в том числе его старшего сына, на предмет сговора с Россией. Однако после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве генпрокурор США Уильям Барр сделал вывод, что на основе имеющихся доказательств невозможно выдвинуть обвинения в адрес кого-либо из штаба Трампа.