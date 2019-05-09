Конфискованное в США судно КНДР заходило в российские порты

Министерство юстиции США сообщило о конфискации северокорейского сухогруза Wise Honest, перевозившего грузы в нарушение санкций ООН и Соединённых Штатов. В гражданском иске Вашингтона против владельца судна – компании Korea Songi Trading Company – указано, что в марте 2017 года эта компания заключила договор с неназванной стороной о перевозке угля таким образом, чтобы документы о транспортировке были оформлены в России.

Капитан ранее проходил по делу о нарушении морского законодательства Индонезии, а среди представленных на суде документов был погрузочный ордер на уголь из российского порта Находка. В обвинительном заключении однако указано, что ордер – подделка, и что уголь на самом деле был загружен в северокорейском порту Нампхо. Документ, предположительно, был изготовлен с целью отвести внимание от нарушения санкций – вывоза угля из Северной Кореи. Из иска следует, что большая часть вывозимого из Северной Кореи антрацита направлялась в китайские порты.

Построенный в 1989 году Wise Honest является одним из крупнейших северокорейских сухогрузов, а его конфискация США – первый такой случай в противостоянии между Вашингтоном и Пхеньяном, которое на днях обострилось после испытаний в КНДР тактической ракеты.

Судно Wise Honest ранее плавало под флагами разных стран, но с ноября 2016 года оно было зарегистрировано в КНДР и осуществляло свою деятельность под флагом Северной Кореи. В гражданском иске отмечено, что компания-владелец судна находится под контролем Корейской Народной Армии. Схема нарушения санкций, как указано в иске, состояла в вывозе угля из Северной Кореи в третьи страны в обмен на тяжелое индустриальное оборудование.

В иске США также подчеркивается, что выручка от продажи угля шла, в том числе и на финансирование ядерной программы КНДР.