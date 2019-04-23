"Будете по нам стрелять?" На мусорном полигоне "Шиес" задержали активистов

Шестерых противников мусорного полигона в Архангельской области задержали за неподчинение требованиям полиции на станции Шиес 22 апреля, их имущество арестовано. Конфликт возник из-за попытки полицейских вывезти вагончик активистов, но те заблокировали дорогу. Чуть ранее наряды полиции опечатали вагончики волонтеров, которые круглосуточно следят за строительством полигона.

Из-за спешки один из вагончиков закрыли вместе со спящим внутри человеком: его почти без сознания обнаружили активисты, которые заставили полицию открыть вагончик. Волонтер отравился угарным газом и несколько дней провел в реанимации. Компания "Технопарк", ведущая работы на полигоне, также пыталась засыпать ров на лесной дороге, ведущей к станции, чтобы бензовозы смогли добраться до полигона и заправить строительную технику. Но активисты заявили, что закопать ров смогут только с ними.

Блокировка вахтеров

"Молодцы! Удачи! Ваше дело правое!" – кричат проводники поезда Воркута – Москва высадившимся на станции Шиес активистам. 20 апреля очередная группа волонтеров прибыла в Архангельскую область, чтобы заступить на дежурство выходного дня. Первые же встреченные волонтеры с жаром рассказывают:

– У нас тут полиция вагончик опечатала вместе с человеком на вахте "Костер", и он там угорел, чуть не задохнулся!

У нас тут полиция вагончик опечатала вместе с человеком, и он там угорел, чуть не задохнулся!

​Примерно в километре от станции Шиес за железной дорогой находится вагончик "Вахта". Его поставили еще в декабре 2018-го, чтобы волонтеры, сменяя друг друга, могли вести наблюдения за стройкой и фиксировать нарушения. На "Вахте" сразу установили спутниковую тарелку, чтобы активисты могли сообщать о наблюдениях в соцсетях и выкладывать видео.

За последние месяцы противостояния активистов со строителями полигона экоактивисты установили вокруг него несколько постов, блокирующих проезд бензовозов к полигону. Армейские палатки с названиями "Сталинград" и "Ленинград" стоят на нейтральной полосе, проходящей по землям лесного фонда рядом с границами стройки. Здесь активисты фиксируют все происходящее на полигоне и следят за тем, чтобы топливо для стройки не сливали с тепловозов.

Еще один блокпост, "Костер", находится в километре от "Вахты", в месте, где заброшенная лесная дорога выходит к трассе компании "Газпром трансгаз Ухта". В конце февраля активисты смогли перекрыть дорогу и заблокировали проезд бензовозам, идущим на Шиес. На заброшенной дороге вырыт ров, а в нескольких десятках метров от него стоит вагончик. До недавнего времени активисты отсыпались в нем после ночных смен. В нем чуть не задохнулся волонтер Виктор Кошман 20 апреля, когда полицейские закрыли и опечатали вход в вагон.

"Это разыгранный спектакль"

– Я подошла к "Костру" около трех часов дня и заметила, что из трубы балка идет дым, – рассказывает председатель инициативной группы "Чистая Урдома" Светлана Бабенко, – поэтому я подошла к полицейским и сказала, что в балке может быть человек. Обошла вагончик, везде постучала и спросила, заглядывали ли они в окна. Было видно, что они испугались, но ничего при этом не сделали.

Активисты сами решили проверить, есть ли кто-то внутри: люди начали стучать по стенкам вагончика, и через некоторое время дверь открылась – из нее на землю выпал Виктор Кошман, пенсионер из Урдомы. По словам очевидцев, он был в сознании, но сильно кашлял, изо рта у мужчины шла пена, затем его вырвало. Активисты вызвали скорую.

Полицейские с ухмылкой говорили, что это разыгранный спектакль и они это докажут

– Активисты предположили, что у него мог произойти сердечный приступ, и обратились к сотрудникам полиции, чтобы те сняли свои ограничения к доступу в вагончик, – говорит депутат из Урдомы Людмила Марьина. – Вначале полиция игнорировала просьбы, но потом под нажимом общественности все же это сделала. После этого активисты стали громко стучаться и призывать человека, находящегося в вагоне, открыть дверь. Спустя некоторое время дверь открылась и из нее буквально выпал человек. Это был один из дежуривших в ночную смену активистов, который лег спать в вагончике только утром, видимо, спал крепко и ничего не слышал. Впоследствии выяснилось, что он до этого не спал более двух суток. Активисты вызвали скорую помощь. А стоявшие рядом полицейские с ухмылкой на лице говорили, что это разыгранный спектакль, и они это докажут.

После того как вагончик проветрили, Кошмана снова отнесли внутрь, чтобы он не лежал на земле.

– Я хотела проверить, в каком состоянии человек. Но полицейские меня не подпускали. Я спросила, арестован ли он, мне ответили, что нет, но подойти к нему так и не дали, – вспоминает Светлана Бабенко.

Врачи прибыли к месту происшествия через 40 минут после вызова, сразу поставили Кошману капельницу и увезли его в больницу Урдомы. Чуть позже стало известно, что состояние пенсионера ухудшилось и он находится в реанимации в городе Котлас.

Арест первого вагончика

По словам активистов, аресты вагончиков начались еще вечером 19 апреля: более тридцати полицейских и охранников во главе с исполняющим обязанности начальника ОВД Ленского района подполковником Владимиром Ошеровым появились возле "Вахты". Они заявили, что вагончик находится на землях, арендуемых компанией "Технопарк", попросили активистов покинуть помещение и унести личные вещи.

– Я попросил показать план участка, чтобы проверить, действительно ли вагончик находится на землях субаренды, – рассказывает очевидец Даниил Пальшин из Сыктывкара. – Но Ошеров показал только дополнительное соглашение к договору, определяющему переход права на субаренду земельного участка от ГБУ города Москвы "Автомобильные дороги" к "Технопарку". Он сказал, что он не обязан ничего предоставлять, а мы, если чем-то недовольны, можем оспаривать его действия в суде. Ошеров потребовал убрать посторонних с территории, иначе будет применена физическая сила. Потом с нас взяли объяснения о том, что мы делаем на Шиесе.

Заместитель председателя старейшей экологической организации в Коми "Комитет спасения Печоры" Иван Иванов считает, что действия полицейских можно назвать самоуправством.

​– Тут можно было бы говорить о гражданском споре двух хозяйствующих субъектов – ООО "Технопарк" и владельца вагончика, но даже спора нет, потому что субарендатор ничего не предъявлял собственнику. Вагончик "Вахта" активисты устанавливали в декабре с лесниками и полицией специально, чтобы он не находился на чьей-то территории. К тому же это жилище, из которого людей выгнали на холод, на ночь глядя. Этого нельзя делать без решения суда, – комментирует общественник.

В полиции свои действия объяснять отказались: подполковник Ошеров отправил журналистов с вопросами в пресс-службу МВД Архангельской области. Чуть более сговорчивым оказался один из рядовых полицейских. На вопрос о том, почему вагончики активистов опечатывают без решения суда, он сослался на статью 27.14 КоАП, в которой, в частности, говорится, что имущество может быть арестовано в отсутствие владельца в случаях, не терпящих отлагательства. Однако почему именно сейчас возникла такая необходимость и спешка, он не ответил.

Владельцу вагончика урдомчанину Александру Голоушкину 21 апреля пришло требование из отделения МВД по Ленскому району убрать вагончик на следующий день, так как директор "Технопарка" Евгений Пеняев обратился в полицию с соответствующим заявлением. Корреспонденту Радио Свобода Голоушкин ответил, что это гражданский спор между ним и компанией, в который внутренние органы не имеют права вмешиваться, и сообщил, что готов встретиться с представителями "Технопарка".

"Закапывайте меня вместе со рвом"

– "Костер" отстояли! – радостно сообщает один из волонтеров вечером 21 апреля. Этот блокпост – единственное место дежурства активистов, работу которого полиция не смогла остановить. Рядом стоит "обедневший" вагончик "Вахта" – с него сняли спутниковую тарелку и все флаги.

У костра уже толпится множество активистов и полицейских, которые повторно собираются опечатывать вагончик. По словам одного из них, на Шиес собирали сотрудников полиции со всей Архангельской области.

– Вставали бы на сторону закона! – кричат люди полицейским.

– Мы не понимаем уже, что в стране творится и у кого помощи просить.

– Ваши дети тоже будут этим воздухом дышать, как вы будете в глаза им смотреть? Сын спросит: "Папа, что ты делал, чтобы стройку остановить?" А вы что ответите? "Охранял"?

– Давайте лучше вместе работать над тем, чтобы в России строили мусороперерабатывающие заводы.

– Да те, кто такие вопросы решает, не живут в России, и дети их не живут в России! Мы им не нужны, вон детям больным по копейке собираем.

Я прыгнула в ров и сказала: начинайте живьем закапывать и меня, зароете – еще сто человек против вас встанет

По словам активистов, причина такой активности полицейских – отсутствие топлива для строительной техники на полигоне. Подвезти ее к полигону мешают не только волонтеры, но и ров на лесной дороге рядом с этим постом. Его, по мнению эковолонтеров, вырыла техника компании "Газпром трансгаз Ухта", для того чтобы большегрузы не разбивали трассу вдоль газопровода. После того как полиция опечатала вагончики активистов на нескольких блокпостах, работники компании "Технопарк" отправились восстанавливать дорогу. Но и на этот раз вмешались волонтеры.

– Когда я прибежала туда, я увидела, что ров уже зарывают, – возмущается активистка из Урдомы Марина Дзюба. – Они готовят проезд для бензовозов. Поэтому я прыгнула в ров и сказала: если вы производите такие действия необоснованные, тогда начинайте живьем закапывать и меня, зароете меня – еще сто человек против вас встанет.

После ее заявления на краю рва перед рабочими выстроились и другие активисты – техника вынуждена была прекратить работы и уйти.

"До этого не дойдет"

После очередного противостояния, несмотря на опечатанные вагончики и наряды полиции, которых начальство отправило следить за порядком в лагере волонтеров, активисты все так же жгут костры вокруг стройки на Шиесе. Они угощают горячим чаем и бутербродами и полицейских, приговаривая: "Ну а как же еще?" и "Они такие же, как и мы". Люди уверены, что рядовые сотрудники полиции на их стороне, хоть и боятся спорить с начальством.

– Я спросила одного из них, молодого совсем мальчика: "А вы будете по нам стрелять, если прикажет начальство?" – говорит Светлана Бабенко. Он мне ответил: "Что вы, до этого не дойдет".

Строительство мусорного полигона на станции Шиес началось в июле 2018 года. Работы до сих пор ведутся без проектной документации, государственной экологической экспертизы и общественных слушаний.

В феврале при проверке полигона комиссией Совета по правам человека при президенте России министр природных ресурсов Архангельской области Александр Ерулик объяснил это тем, что на Шиесе строится "линейный объект".

С 22 февраля 2019 года активисты блокировали подвоз топлива на станцию и остановили стройку.

В ночь с 14 на 15 марта с полигона по лесной дороге в сторону поселка Мадмас начала прорываться техника подрядчика "Технопарка", который нес издержки из-за простоя. Активисты заблокировали дорогу. Техник Алексей Козлов, севший за руль экскаватора, поехал на людей, прижал активиста Владимира Когута ковшом к стенке вагончика, а затем снес и сам вагончик. После столкновения Когут оказался в больнице в Яренске. Сам Козлов также получил травмы По словам активистов, это произошло, когда он выбирался из экскаватора. Оба от госпитализации отказались. Полиция завела дело по факту нападения на Козлова, в котором подозревают трех активистов –​ Валерия Дзюбу, Вячеслава Григорьянца и Андрея Старковского. Все они находятся под подпиской о невыезде. Заявление по нападению на активистов и нанесения травм Владимиру Когуту приняли, но хода делу так и не дали.

В ночь на 31 марта для разговора со строителями и охранниками в Шиес приехали более 100 человек из Коми и Архангельской области. По словам активистов, 15 охранников на следующий день уволились и уехали.

7 апреля в Коми и Архангельской области состоялись массовые акции протеста против строительства полигона. Во время несогласованного митинга в Архангельске участники объявили о начале бессрочной акции на площади Ленина до тех пор, пока строительство полигона не будет остановлено. С того момента ее участников несколько раз задерживали, а суд назначал им штрафы. Но это никак не повлияло на ход акции.