Порошенко Зеленскому: Украина "не номер в египетском отеле"

Действующий президент Украины Пётр Порошенко отказался от обвинений Владимира Зеленского в затягивании даты его инаугурации. Ответ главы государства размещен на странице пресс-службы президента в Facebook.

Пётр Порошенко заявил, что готов поддержать любую дату инаугурации Зеленского на пост президента Украины, однако решение этого вопроса находится в компетенци Верховной Рады. Украинский лидер настаивает на том, что избранный президент незаслуженно его критикует. "Украина – не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — сложный и ответственный процесс", – говорится в заявлении Петра Порошенко.

Ранее в четверг Владимир Зеленский раскритиковал действия Верховной Рады, потребовав от спикера парламента Андрея Парубия назначить его инаугурацию на 19 мая. В видеообращении Зеленский сравнил действующего президента с "невоспитанным туристом", который не покидает своевременно номер в гостинице.

Зеленский не впервые обвиняет украинские органы в затягивании даты его вступления в должность. После победы на выборах бывший шоумен критиковал Центальную избирательную комиссию, которая по его мнению должна была быстрее объявить о его избрании президентом.

На 14 мая запланировано заседание Верховной Рады, на котором депутаты должны назначить дату инаугурации Зеленского. 27 мая истекает срок, в течение которого президент уполномочен распустить парламент. Владимир Зеленский настаивает на том, что пока рано говорить о роспуске Рады.

Её спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что оснований для роспуска Рады нет, а даже если они и появятся, то новый президент всё равно не успеет это сделать.