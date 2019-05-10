Липецкого блогера арестовали по обвинению в оскорблении прокурора

В Липецкой области по делу об оскорблении местного прокурора арестован журналист местной газеты КПРФ Дмитрий Пашинов. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на жену жрналиста. Пашинова обвинили в оскорблении заместителя прокурора Октябрьского района Липецка Андрея Пажетных.

По словам адвоката журналиста Юлии Затонской, мировой суд не назначал её клиенту меры пресечения. У него было только обязательство о явке, что не предполагало ограничений свободы передвижения.

18 апреля журналист сообщил судьям, что временно уедет на отдых на Камчатку. Однако после отъезда его объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Узнав об аресте, Пашинов вернулся в село Доброе Липецкой области, в котором живёт, и был задержан полицией. Адвокат Пашинова подчеркивает, что по статье об оскорблении властей суд не имеет права заключать подозреваемого под стражу.

Дмитрия Пашинова обвиняют в том, что он в 2017 году якобы назвал местного прокурора Андрея Пажетных оскорбительными словами. Журналист утверждает, что Пажетных выдумал эпизод с оскорблениями, чтобы самому избежать наказания за побои, которым якобы подвергся активист.

В феврале Пашинов опубликовал несколько статей, в которых призывал главу одного из районов области заняться системой здравоохранения. После этого с журналистом местной газеты КПРФ встретился родственник чиновника. Он заявил, что для безопасности Пашинову нужно перестать публиковать материалы о работе администрации.