Лидер оппозиции Венесуэлы ищет сотрудничества с Пентагоном

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в субботу, что попросил своего представителя в США встретиться с официальными лицами Пентагона и обсудить возможность сотрудничества в преодолении внутриполитического кризиса в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выступая в субботу на многолюдном митинге в Каракасе, Гуайдо заявил, что поручил своему представителю в США незамедлительно встретиться с представителями Южного командования США для установления прямых связей. Он подтвердил, что намерен воспользоваться всеми доступными возможностями для усиления давления на Мадуро.



Гуайдо также сообщил, что получил из Пекина сведения о возможных шагах китайских властей для содействия поиску выхода из политического кризиса в Венесуэле.



В январе этого года Гуайдо, ссылаясь на конституцию, провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, заявив, что перевыборы президента Николаса Мадуро на пост главы государства в 2018 году были незаконными. Хуан Гуайдо признан большинством западных и латиноамериканских государств, но Мадуро продолжает пользоваться поддержкой союзных ему Китая, России и Кубы, отмечается в сообщении Reuters из Каракаса.