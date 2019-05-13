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Дело обвиняемых в участии в "Новом величии" передали в прокуратуру

На заседании суда по делу "Нового величия" (Архивное фото)

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Следственный комитет России передал в прокуратуру уголовное дело восьми обвиняемых в создании экстремистского движения "Новое величие". Материалы были переданы для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемой Марии Дубовик.

Если обвинительное заключение будет утверждено, то дело передадут в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ.

Согласно материалам дела, человек под псевдонимом "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

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