Правительство поддержало поправки в закон о нацистской символике

В правительстве России поддержали законопроект, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв на документ, внесенный в Государственную думу в декабре. При этом ко второму чтению законопроект должен быть доработан.



Законопроект об урегулировании вопросов использования нацистской символики в кино, литературе и искусстве был подготовлен группой депутатов в связи с тем, что существующий закон запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики без каких-либо оговорок. Тем самым под его действие попадает демонстрация любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне. Среди запрещенных могут оказаться: фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм", сериал "Семнадцать мгновений весны", киноэпопея "Великая Отечественная война. Неизвестная война", многие музейные экспонаты, учебные и научные работы.

Авторы законопроекта предлагают разрешить появление нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях. Условием ее демонстрации должно стать "осуждение нацизма".

В правительстве считают, что ко второму чтению законопроект должен быть доработан. В частности, условие обязательного "осуждения нацизма" потребует словесных комментариев в каждом случае демонстрации такой символики. В некоторых художественных произведениях это невозможно.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по статье о публикации нацистской символики. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы. При этом России нет абсолютного запрета на демонстрацию свастики: по федеральным каналам показывают фильмы про Великую Отечественную войну, в библиотеках есть книги с фотографиями военных лет. Запрет установлен только для физических лиц, отмечают правозащитники.