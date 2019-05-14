Генпрокурор США поручил проверить законность расследования "российского дела"

Генеральный прокурор США Уильям Барр изучит, как начиналось расследование дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Он поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему выяснить, был ли сбор информации "законным и уместным", сообщает AP со ссылкой на источник. Дарем при этом продолжит исполнять обязанности прокурора штата.

Ранее Барр заявлял членам Конгресса, что в отношении президентской предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году проводилась слежка со стороны ФБР. Он уточнил, что под термином "слежка" не имел в виду ничего предосудительного, однако счёл своим долгом разобраться в ситуации и в обоснованности проведения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам Трамп неоднократно ставил под сомнение расследование предполагаемого сговора его предвыборной команды с Россией.

18 апреля Минюст США опубликовал итоговый доклада Роберта Мюллера по результатам двухлетнего расследования "российского дела". В 448-страничном документе содержатся доказательства вмешательства России в выборы США в 2016 году, однако признаки сговора команды Трампа с российской стороной не обнаружены. Спецпрокурор также отметил, что не может сделать однозначный вывод, препятствовал ли Трамп осуществлению правосудия.