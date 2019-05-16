Мать умершего после пыток в полиции подала иск на 15 млн рублей к МВД

В Ингушетии местная жительница Лемка Долиева подал иск к МВД России на 15 миллионов рублей, после того, как её сын Магомед Долиев был до смерти забит сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Она требует компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация "Зона права".

По данным следствия, в июле 2016 года сотрудники МВД Ингушетии несколько часов пытали Магомеда Долиева и его супругу Марем. От них признаться в причастности к ограблению банка. В результате пыток Долиев скончался.

По делу о гибели Долиева было задержано несколько сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе и его глава Тимур Хамхоев. Полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В июле 2018 года сотрудников Центра "Э" приговорили к различным срокам - от 3 лет условно до 10 лет лишения свободы.