Дочь Алсу без "Голоса": первые ростки гражданского общества?

Результаты конкурса "Голос.Дети", в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, признаны недействительными. Такое решение принял Первый канал по итогам расследования компании Group-IB, которое выявило накрутку голосов при помощи СМС:

Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф.

По данным источника Group-IB, который откомментировал расследование для РИА Новости, каждый купленный таким образом "голос" стоит от 60 до 80 рублей, то есть 38 000 голосов, поданных за Микеллу Абрамову, обошлись в сумму от 2,28 до 3,04 миллионов рублей. Расследование стало итогом скандала, который разразился сразу же после окончания конкурса: победа далеко не самой сильной участницы из влиятельной семьи породила обширную дискуссию о кастовости российского общества и переставших работать социальных лифтах. 24 мая Первый канал покажет спецвыпуск с участием финалистов, в котором итоги конкурса подведут заново.

​Ирина Петровская

Пока не поняла, будут ли в ходе спецвыпуска 24 мая вновь выбирать победителя, или это просто концерт, и примет ли участие в нем наряду с другими финалистами девочка Микелла Абрамова? Вряд ли, мне кажется. Но решение, действительно, беспрецедентное, согласитесь?

Upd. Руководитель пресс-службы Лариса Крымова ответила на мой вопрос о спецвыпуске: "Приглашены 9 финалистов. Что будет в спецвыпуске - можно будет узнать только 24 мая в прямом эфире. Но финальная точка будет поставлена".

Георгий Бовт

Нужен конкурс ботов. Чтобы они и пели

Соня Соколова

Первый канал признал факт накрутки голосования на шоу "Голос". Никто не имеет права накручивать голоса, кроме организаторов. Никто.

Многие требуют пойти еще дальше: отменить итоги голосования начиная с более ранних этапов или осудить родителей за мошенничество.

Ирина Качеровская

Здорово, что опубликовали правду. Вот это очень хорошо

Но правда неполная.

Девочка последовательно прошла через три этапа, в которых как бы побеждала. И в каждом она победила совершенно незаконно и с помощью одной и той же технологии. Даже количество голосов везде было примерно одинаковым (в процентном отношении — на экран выводятся проценты)

Так что отменять следовало бы результаты всех этапов, в которых участвовала Микелла, а не только результаты голосования на так называемом суперфинале..

Если уж идти, то идти до конца.

*нам поблажка, девочке урок, ей жить и жить лучше бы не по законам ее родителей..

Анастасия Миронова

Компания Group-IB подтвердила, что на шоу "Голос. Дети" была произведена накрутка голосов. Однако заявляет, что инициатора и заказчиков накрутки их устанавливать не просили.

А чего так? Установили бы заказчиков, это нетрудно. Бац - и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Приз-то - миллион. Если деньги успели получить, уже и не покушение, а мошенничество. В сговоре больше одного человека - группа. Если докажут, что папа привлекали профессиональные связи, например, подрядчиков, с которыми уже работал в рамках основной деятельности, то еще и использование должностного положения. И злоупотребление. Папа у нас кто? Вопреки мифам, папа не банкир, а работает в военной промышленности и заседает в куче разных комиссий и комитетов. Это, между прочим, сфера публичного обвинения. В нормальной стране за эту накрутку села бы вся семья Абрамовых. Это без сомнений. В Англии бы - лет на десять. Папа - на пятнадцать.

Срок давности какой по этим статьям у нас? Вот столько будет теперь в путинской России ходить Ян Абрамов как шелковый.

Другие напоминают, что вина родителей еще не доказана.

Александр Светлов

...А почему накинулись на родителей? Я пока не вижу никаких доказательств того, что это было инспирировано именно Алсу с мужем - хотя и не утверждаю обратного. То, что у них был мотив и были возможности - не доказательство. У девочки есть мама, а у мамы - огромное количество поклонников (в отличие от мам других финалистов). И эти поклонники могли без всякой внешней помощи устроить масштабную поддержку дочери своей любимой певицы

Так или иначе, то, что итоги сфальсифицированного голосования можно просто взять и отменить, не на шутку воодушевило многих граждан.

Маргарита Шевцова

Первое чувство, которое испытываешь после прочтения этой новости-изумление.

И одновременно зарождается робкая надежда: может, это первые ростки гражданского общества?

Когда общественное мнение способно изменить ход событий и даже повлиять на толстосумов и власть имущих, привыкших к полной безнаказанности?

Юлия Приходько

Как жаль, что это только «Голоса» касается... <...> Вот бы это решение ко всем нашим голосованиям с внешними воздействиями применить. И концерт финальный. Вот круто бы было! Хоть помечтать...

Борис Надеждин

Ура!

Ждем признания "накруток" на выборах

Многие уже представляют себе, как это могло бы выглядеть.

Михаил Виноградов

Первый канал заявил о фальсификациях на выборах

Роман Могучий

«Первый канал» аннулировал результаты президентских выборов в России. Телеканал принял решение провести специальный выпуск шоу с участием Павла Грудинина и Алексея Навального (будет ли проведено новое голосование — не сообщается).

Как обычно, есть и предположения, что новостью россиян отвлекают от более важных проблем.

Олег Кашин

Ответ Екатеринбургу

Увязывать скандал с другими текущими событиями можно и в шутку, и вполне всерьез.

​Алексей Яблоков

Путин заявил, что в Екатеринбурге надо провести опрос на тему строительства храма: пусть победит мнение большинства. Надеемся, опять выиграет дочь Алсу.

Нурсултан Неп

Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос».

В ответ на это дочь Алсу объявила о создании партии «Голос.Дети»

Алексей Макаркин

События последних недель в России похожи на цепочку негативных примеров для учебника по антикризисному менеджменту. А именно – как не надо этим менеджментом заниматься. Вначале конфликт в Архангельской области по поводу строительства мусорного полигона в районе Шиеса. Там не учли «северную» психологию, значимость для местного населения природы, где бы ни находился конфликтный объект – рядом с крупным городом или же (как в случае с Шиесом) за сотни километров от него. Символическая значимость проблемы оказалась очень высока – строительство пришлось остановить.



Затем конкурс «Голос. Дети», где сторона семьи Алсу не шла ни на какие компромиссы. Более того, в информационном пространстве стали появляться материалы о том, что голосование было идеальным, без всяких накруток. Общественное мнение тем временем продолжало негодовать – в результате Первый канал обнародовал факт внешнего вмешательства (а не просто мобилизации фан-клубов звезд, что тоже нехорошо) и отменил результаты конкурса.

Наконец, противостояние в Екатеринбурге по поводу храма святой Екатерины. Здесь есть апробированный, соответствующий международной практике вариант – городской референдум. Но выбран вариант строительства во что бы то ни стало, наносящий имиджевый ущерб и церкви, и бизнесу, и государству. Народ взбудоражен – если в прошлом году опрос фонда «Социум» показал, что против строительства храма было 23%, то сейчас – 52%. А 66% выступают за проведение референдума, 55% проголосовали бы на нем против строительства. Оскорбления в адрес протестующих, их сравнение с убийцами царской семьи способны еще более обострить ситуацию.



Так что игра с нулевой суммой, желание «продавить» свою повестку любой ценой чреваты серьезными проблемами. Но неясно, сколько еще надо подобных прецедентов, чтобы этот тезис стало общепризнанным.

​И, конечно, продолжаются споры о том, жалеть ли Микеллу - а заодно и всех остальных участников шоу.

Антиглянец

Бедные дети... там каждому из них к призу придется еще психоаналитика выдавать.

Ирина Бирюкова

В ситуации с «Голосом» и дочерью Алсу мне больше всего жалко ребёнка. Она наверняка не знала о такой подлости родителей. И это большая психологическая травма

Константин Терещенко

Жаль дочь Алсу.

Не она накручивала же.

Плохо себе представляю, какими словами родители ей будут объяснять все это...

Яна Смолякова

Скажу непопулярную вещь: мне очень жалко дочь Алсу. И бесит эта травля "спасибо деду за победу". Это тупо и жестоко. Уверена, ей не сообщали "мы тебе подарим накрученные голоса в количестве 8000 смс". Ей сейчас хуже всего, мальчику сочувствие всей страны, а ей упреки миллионов, обвинения в бесталанности, издевательства и отобранная премия. Если есть ситуация обратная win win, то это она(

Кирилл Шулика

Будут большие разборки. И бедный ребёнок, которого подставили идиоты родители.

Диана Качалова

понимаю, что девочка Микелла Абрамова давно испорчена тем, что ей все дозволено, но все равно ее жалко.

Александр Вулых

От звонков луна раскололась,

Звёздочки дрожат на весу.

Если дочке свистнули "Голос" -

Значит, это дочка Алсу!

Вот честно говоря, нисколько не жалко "бедное дитя" звёздной мамы и мутного папы, которой за деньги накрутили голоса и купили победу в конкурсе! Я был лучшего мнения об Алсу, без согласия которой, конечно же эта афера не могла состояться. Я помню Алсу милой и трогательной девушкой с удивительно проникновенным тембром голоса, с волшебными песнями, которые написал ей гениальный Саша Шевченко. Выросла девочка, вышла замуж, стала мамой. Вокруг достаток и море возможностей. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Живи и воспитывай детей порядочными людьми. Конечно, глядя на лоснящуюся самодовольную физиономию её супруга Яна Абрамова, я не испытывал иллюзий по поводу его порядочности, но и не предполагал, что можно опуститься до такой откровенной глупости и пошлости, как проплата результатов голосования, полученных в результате откровенного мошенничества! Зачем они это сделали? Опозорили себя и своего ребёнка на всю страну, поставили крест на её будущей профессиональной карьере, испачкали в грязи мамину репутацию! Неужели они и впрямь считают, что за деньги у нас можно купить всё и об этом никто не узнает? Стыдобища!

Ольга Мареичева

По поводу скандала на телешоу "Голос. Дети" я могу сказать одно:

Вы, кто говорит, что победительница "бесталанная", глубоко неправы.

Она далеко не бесталанна. Бесталанные люди не выигрывают телешоу. Они не получают то, что хотят по велению левой ноги. Они не могут купить все, что захочется.

Потому что "бесталанный" означает "несчастный, неудачливый, обездоленный".

А если вам хочется высказаться по поводу певческих способностей дочки известной мамы, всегда можно использовать слово "бездарная".

У меня все.

Евгений Додолев

Те люди, которые сейчас причитают: «Дочка Алсу, бедный ребёнок, ей сломали жизнь», очевидно никогда не общались с «детьми лукойла», что воспитаны в духе концептуального слогана Полонского: «У кого нет миллиарда — могут идти в жопу!». Все эти причитания для #онижедетиэто некоторым образом «из жизни насекомых», знайте — им просто пох, никто не плачет, все смеются, кто-то задорно, как стритрейсер Мара Багдасарян, кто-то снисходительно как победитель по рождению Микелла Абрамова.

Никто никому ничего не сломал. За скромную сумму хайпанули, «чисто поржать».

Причитающие же – в системе координат лукойла – это те самые, из жопы. Там иные радости, другие огорчения, неведомые вам категории стресса.

Напомню про другую дщерь:

«Ирина рассказала о своем первом опыте перелета на обычном рейсовом самолете. «Когда мне было 14 лет, я в первый раз полетела на рейсовом самолете. Я захожу в самолет, вижу там дофига людей и на весь салон кричу стюардессе: “А что, эти люди с нами полетят?”» - смеясь, поделилась Ирина,,, Она призналась, что это стало для нее стрессом, ведь она не знала, что в салоне помимо ее семьи может еще кто-то находиться»

С другой стороны, в том, что произошло, можно увидеть и торжество справедливости.

Владислав Исаев

Мне кажется, история с детским голосом, скорее, позитивна. То есть, ни связей, ни денег у Алсу оказалось недостаточно, чтобы обеспечить дочке приз, пришлось херней маяться.

Мария Арбатова

Не всё можно купить!