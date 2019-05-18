"Устроим как в Екатеринбурге". Молодежь против клерикалов

Пятый день екатеринбуржцы борются за сквер возле Театра драмы. На фоне этого протеста жители других российских городов встают на защиту зеленых зон от притязаний РПЦ. Гражданские активисты из Челябинска, Ульяновска, Тамбова и Нижнего Новгорода обещают устроить “как в Екатеринбурге”, если власть не запретит строить храмы в скверах и парках. Активисты еще до событий в Екатеринбурге пытались отстоять зеленые зоны в правовом поле. Сейчас защитники скверов поняли, что уличный протест – единственный способ сохранить общественные пространства.

Координатор российской общественной организации “Открытая Россия” в Челябинске Денис Ибрагимов направил обращение мэру этого города Владимиру Елистратову. Активист написал, что противостояние из-за сквера на набережной в Екатеринбурге вышло за пределы города и стало федеральным. Схожий конфликт в Челябинске вокруг строительства православной часовни в сквере напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) может привести к крупному конфликту и массовым протестам. Денис Ибрагимов предложил чиновнику принять постановление о запрете застройки сквера.

Вот что активист рассказал Радио Свобода:

– Я был в Екатеринбурге во время конфликта из-за строительства храма в сквере, много разговаривал с горожанами. Я не встретил ни одного человека, который был бы за застройку сквера. Люди либо активно сопротивляются, либо пока тихо недоумевают, почему у них отнимают часть города. В Челябинске назревает похожая ситуация. Уже давно в нашем городе власть приняла решение о строительстве часовни в сквере напротив университета.

– На каком основании с юридической точки зрения?

Церковники говорят нам в ответ на возражения по поводу строительства храма – почитайте Ветхий Завет. Зачем мне Ветхий Завет, если я живу в 21-м веке

– Местной епархии разрешили построить часовню на основании результатов общественных слушаний. Я считаю, что эти слушания были фикцией. Во-первых, потому что горожан не информировали должным образом. Объявление о слушаниях опубликовали в городской газете, которую читают лишь чиновники и пенсионеры. О слушаниях общественность узнала постфактум. Когда студенты ЮУрГУ узнали об этой инициативе, мы попытались поговорить с инициаторами строительства часовни. Нам ответили, что мы безбожники и все в таком духе. Мы объяснили, что выступаем против застройки сквера любыми зданиями, не только храмами. В Челябинске, как известно, очень плохая экология. Нельзя у нас отнимать последние куски зеленых насаждений. В городе мало благоустроенных рекреационных зон. Сторонники строительства храма сказали, что сделают так, чтобы никто в сквере не пил алкоголь. Но студенты и без надзора РПЦ в сквере не пьют алкоголь. Я считаю, что чиновники закладывают мину, когда игнорируют мнение молодежи. Мы уже другое, не советское поколение. Церковники говорят нам в ответ на возражения по поводу строительства храма – почитайте Ветхий Завет. Зачем мне Ветхий Завет, если я живу в 21-м веке. Сложно понять логику этих людей.

В Челябинске, как известно, очень плохая экология. Нельзя у нас отнимать последние куски зеленых насаждений

​– И Владимир Путин спросил о защитниках сквера, комментируя конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге, не безбожники ли они.

–​ Путин сам пенсионер.

– Чем примечателен сквер напротив университета?

– Сквер находится в сердце города. Люди в обеденный перерыв рабочего дня выходят из офисов в сквер подышать и отдохнуть. Студенты там в теплое время года готовятся к парам, родители с колясками гуляют, туристы фотографируются на фоне красивых сосен. Сквер надо благоустроить: посадить цветы, поставить красивые лавочки. В общем, надо сделать его центром притяжения горожан.

– Вы добились какого-то результата, когда пытались оспорить решение о строительстве часовни?

– Нет. Решение о строительстве было принято. Но организаторам стройки потребовалось снова провести процедуру согласования. Они решили перенести строительство часовни на несколько метров. На вторые общественные слушания о переносе строительства часовни пришло уже много сторонников сквера. Но комиссия по градостроительству отказалась проводить голосование и сообщила, что власти решение по застройке примут самостоятельно.

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​– Почему РПЦ захотела построить часовню именно в этом сквере, напротив светского вуза?

– На месте сквера раньше был карьер. Не было там храмов, святых мест или захоронений. Церковники объясняют, что у студентов, которые учатся на теологическом факультете, должно быть место для молитвы. На территории вуза есть молитвенная комната. Я не понимаю, зачем ради одного из многих факультетов строить часовню. Никому больше она не нужна. За часовню – только батюшки, чиновники и ортодоксы. Представители других конфессий не понимают, почему в сквере нужно строить именно православный храм. Челябинск это не православная Мекка. Тут живет много мусульман и представителей других конфессий. Петиция за сохранение сквера собрала намного больше голосов, чем петиция за храм.

– Сколько деревьев погибнет в результате стройки?

Я не понимаю, как можно построить часовню и не затронуть деревья. Еще я опасаюсь, что через несколько лет церковники, как это обычно бывает, начнут расширяться

– Предыдущий проект предполагал снос 4–6 высоких сосен. Теперь зачинщики строительства говорят, что не затронут зеленые насаждения. Но я не верю этим обещаниям. Я не понимаю, как можно построить часовню и не затронуть деревья. Еще я опасаюсь, что через несколько лет церковники, как это обычно бывает, начнут расширяться.

– Почему вы думаете, что из-за строительства часовни жители Челябинска выйдут на улицы?

– Челябинск – один из самых протестных городов. Я уверен, что конфликт неизбежен, если власть не оставит наш сквер в покое.

– Какой была реакция у власти на ваше обращение?

– На удивление быстрой. Вчера меня пригласили на встречу с главным архитектором города Николаем Ющенко. Он сказал, что следит за протестами в Екатеринбурге. Архитектор рассказал, что вопрос о нашем сквере находится на контроле у администрации города. Я предложил провести городской референдум или перенести часовню в другое место, где строительство не вызовет недовольства людей. Главный архитектор сказал, что официальный ответ мы получим уже в понедельник.

Архитектор и координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова рассказала, что местные чиновники и клерикалы еще 7 месяцев назад попытались забрать себе сквер Зои Космодемьянской и часть городской набережной.

– Тамбовская митрополия в прошлом году уже пыталась поменять назначение городских зон посредством внесения предложений в градостроительный план города. В Тамбове любая организация может внести свои идеи, изменяющие градостроительный план. Клерикалы тогда хотели поменять зону рекреации на зону деловой застройки, построить стену, которая будет захватывать часть сквера Зои Космодемьянской и уходить на набережную. Внесение в градостроительный план, согласно уставу города, обсуждается на общественных слушаниях. Мы узнали о слушаниях поздно и действовали быстро. Объяснили горожанам, как через Госуслуги выразить несогласие. Выпустили ролик, разместили его в интернете и собрали подписи. Их мы отнесли в профильный комитет. Тогда нам удалось остановить действия РПЦ. Сейчас клерикалы придумали другую махинацию. Этот же самый проект митрополия протаскивает под предлогом установки памятника Героям Тамбова.

Этот же самый проект митрополия протаскивает под предлогом установки памятника Героям Тамбова

​– Каким именно героям?

– Без уточнения, всем героям. Установку памятников из-за пробела в городском законодательстве согласовывать с общественностью не надо. Это решение принимает комитет архитектуры Тамбова. То есть установка памятников приравнивается к установке лавочки или урны. РПЦ решила провести строительство стены как установку памятников. То есть все то же самое, только на стене они хотят повесить портреты героев. Требований к образу и размеру памятников в Тамбове нет. Теоретически памятник может быть в виде высокой стены.

​– Чего РПЦ такими действиями хочет добиться?

– Никто не понимает их мотивации. Я считаю, что это общая политика РПЦ в России – захватывать центральные общественные места. Как будто бы клерикалы играют в компьютерную игру “Цивилизация”. Сейчас РПЦ обещает, что поставит только одну переднюю стенку вдоль улицы Советской. Но им не составит труда чуть позже возвести боковые стенки и обнести территорию забором.

Я считаю, что это общая политика РПЦ в России – захватывать центральные общественные места. Как будто бы клерикалы играют в компьютерную игру “Цивилизация”

​– Что вы планируете делать?

– Мы начнем сбор подписей. Если нас не услышат, будем организовывать митинги и пикеты. Тамбовчане ничем не хуже жителей Екатеринбурга. Я уверена, что жители нашего города свою позицию проявят. Сейчас уже весь город обсуждает намерение РПЦ. Возмущает до тошноты, что такие инициативы проходят тайком от жителей города. Я узнала о том, что митрополия решила построить “памятник”, так как много общаюсь с бывшими однокурсниками, молодыми архитекторами Тамбова. Чиновники (а метрополия – это те же самые чиновники) связь с реальностью совсем потеряли. Власть не понимает, что людям нужны парки, скверы, а не храмы. События в Екатеринбурге и те, которые, возможно, произойдут в других городах России, – результат общей политики государства, отсутствия диалога и понимания между обществом и властью. У нас нет инструментов взаимодействия, градостроительные проекты носят закрытый характер. Жители Екатеринбурга пытались сначала защитить сквер в правовом поле. Им такой возможности не дали. Значит, уличные протесты будут повторяться по всей России и станут набирать силу.