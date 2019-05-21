В Ливии миллионы людей остались без воды из-за боевых действий

В столице Ливии Триполи и близлежащих городах, где с начала апреля идут боевые действия, прекращено водоснабжение, сообщает Reuters. Правительство национального согласия обвинило в произошедшем силы, лояльные генералу Халифе Хафтару. ООН назвала отключение воды "возможным военным преступлением".

Вооружённая группировка штурмовала водопроводную сеть, по которой вода из подземных источников поступала на запад Ливии. Нападавшие вынудили персонал водонаносных станций прекратить работу. По данным службы управления водоснабжением, работа скважин будет восстановлена после выполнения требований нападавших. Детали требований не уточняются.

​После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году несколько вооружённых группировок пытаются установить свой контроль над территорией страны. Наиболее крупные силы сосредоточены вокруг Правительства национального согласия, сформированного при поддержке ООН, и так называемого "правительства в Тобруке", которое поддерживает Хафтар и его вооруженные формирования.

В боях за Триполи с начала апреля погибли более 500 человек, 75 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Боевые действия привели к закрытию школ и отключению электроэнергии, многие семьи остаются разделёнными по разные стороны линии фронта.